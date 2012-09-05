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Как быстро написать дипломную работу?
4 Июня 2018
Теги: диплом

В конце обучения в вузе каждый студент должен написать дипломную работу, которая покажет, насколько хорошо был усвоен материал, какие навыки и знания он приобрел. Чтобы быстро выполнить работу и блестяще защитить ее, потребуется приложить много усилий. Однако наши советы помогут вам справиться с заданием на отлично.


Подбор материала

Чтобы быстро написать работу, найдите информацию по теме. Сервис проверки на уникальность https://antiplagius.ru/antiplagiat-vuz.html советует отдавать предпочтение свежим материалам, тогда процент оригинальности текса будет выше. Научные статьи специалисты еще не успели внести в базу данных программы Антиплагиат.вуз, поэтому вы легко преодолеете минимальную планку, если хорошо переделаете текст.

написание дипломной работы


Переработка информации

Если впоследствии не хочется переписывать большую часть текста, постарайтесь качественно переработать исходники. Для этого:

  • используйте синонимы;
  • добавляйте больше «воды», пространственных фраз, деепричастных и причастных оборотов;
  • избегайте использования устойчивых выражений и фраз;
  • сведите к минимуму определения, формулы.

Если не получается переделать какой-то фрагмент текста, вставьте между каждым словом какую-нибудь фразу. В результате предложение станет длиннее, и оно будет уникальным.


Проверка уникальности и ее повышение

Если у дипломной будет низкий процент уникальности, вас не допустят до защиты. Чтобы быстро повысить ее, прибегните к следующим методам:

  • Воспользуйтесь сервисом кодирования текста. Услуга платная, но вы поднимете уникальность исходника до 85-90% за 10 минут. Текст и смысл не изменится, но Антиплагиат.вуз покажет высокий результат проверки.
  • Увеличьте объем дипломной. Добавьте свои примеры, абзацы, объясняющие значение формулы или смысл определения глубже. Если работа станет длиннее на 3-5 станиц, результат проверки будет выше.
  • Изменение букв. Если нужно срочно показать дипломную научному руководителю, попробуйте в неуникальных фрагментах изменить русские буквы на греческие. За счет этого программа примет модифицированные слова за новые и покажет высокую уникальность.

написание дипломной работы


Обращение за помощью к преподавателю

Чтобы быстро написать дипломную, лучше обратиться к научному руководителю за помощью. Он подскажет, как переделать текст, поможет перефразировать определения и часто используемые слова. В результате проверка на антиплагиате покажет высокий результат.

Написать дипломную работу за короткое время вполне реально. Если воспользоваться советами, приведенными выше, вы справитесь с поставленной задачей.


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тут были комменты. RIP!






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