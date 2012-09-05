В конце обучения в вузе каждый студент должен написать дипломную работу, которая покажет, насколько хорошо был усвоен материал, какие навыки и знания он приобрел. Чтобы быстро выполнить работу и блестяще защитить ее, потребуется приложить много усилий. Однако наши советы помогут вам справиться с заданием на отлично.





Подбор материала

Чтобы быстро написать работу, найдите информацию по теме. Сервис проверки на уникальность https://antiplagius.ru/antiplagiat-vuz.html советует отдавать предпочтение свежим материалам, тогда процент оригинальности текса будет выше. Научные статьи специалисты еще не успели внести в базу данных программы Антиплагиат.вуз, поэтому вы легко преодолеете минимальную планку, если хорошо переделаете текст.





Переработка информации

Если впоследствии не хочется переписывать большую часть текста, постарайтесь качественно переработать исходники. Для этого:

используйте синонимы;

добавляйте больше «воды», пространственных фраз, деепричастных и причастных оборотов;

избегайте использования устойчивых выражений и фраз;

сведите к минимуму определения, формулы.

Если не получается переделать какой-то фрагмент текста, вставьте между каждым словом какую-нибудь фразу. В результате предложение станет длиннее, и оно будет уникальным.





Проверка уникальности и ее повышение

Если у дипломной будет низкий процент уникальности, вас не допустят до защиты. Чтобы быстро повысить ее, прибегните к следующим методам:

Воспользуйтесь сервисом кодирования текста. Услуга платная, но вы поднимете уникальность исходника до 85-90% за 10 минут. Текст и смысл не изменится, но Антиплагиат.вуз покажет высокий результат проверки.

Увеличьте объем дипломной. Добавьте свои примеры, абзацы, объясняющие значение формулы или смысл определения глубже. Если работа станет длиннее на 3-5 станиц, результат проверки будет выше.

Изменение букв. Если нужно срочно показать дипломную научному руководителю, попробуйте в неуникальных фрагментах изменить русские буквы на греческие. За счет этого программа примет модифицированные слова за новые и покажет высокую уникальность.





Обращение за помощью к преподавателю

Чтобы быстро написать дипломную, лучше обратиться к научному руководителю за помощью. Он подскажет, как переделать текст, поможет перефразировать определения и часто используемые слова. В результате проверка на антиплагиате покажет высокий результат.

Написать дипломную работу за короткое время вполне реально. Если воспользоваться советами, приведенными выше, вы справитесь с поставленной задачей.



