Многие из нас когда-нибудь сталкивались с покупкой авто в кредит. Связано это в первую очередь с тем, что экономическое состояние нашей страны не оставляет гражданам другого выбора. Кредитное авто - это современное средство передвижения, которое было куплено в кредит, а сумма за него человек так и не смог выплатить до конца. Большинство людей продают такие машины, чаще всего из-за нехватки денежных ресурсов для погашения окончательной суммы. Скупка кредитных авто позволяет в кратчайшие сроки продать кредитную машину, получив за нее достойную оплату.

Преимуществами выкупа такого авто в компанию "Автоскупка" является множество факторов. Прежде всего, это качественный сервис, благодаря которому наш персонал находит индивидуальный подход к каждому клиенту. Чтобы произвести покупку вашего автомобиля максимально ответственно, весь процесс проводится с юридическим сопровождением, позволяя заключить наиболее честную сделку. Заключая договор с компанией "Автоскупка", вы получаете достойную оценку кредитного автомобиля и возможность мгновенной продажи авто после его диагностики. Цена выкупа кредитного автомобиля достигает 90% от его рыночной стоимости. Таким образом, вы практически ничего не теряете, при этом забирая указанную сумму в тот же день, без необходимости поиска покупателя и юриста для заключения честного договора. К дополнительным услугам компании "Автоскупка" стоит также отнести бесплатный эвакуатор, который заберёт вашу машину на диагностику, если нет возможности доставить ее самостоятельно.

Компания "Автоскупка" сможет выкупить ваш автомобиль, взятый в кредит на территории Москве и области. После вашего первого звонка в компанию, вы сразу же можете узнать приблизительную стоимость автомобиля. Если вас все устраивает, ждем вашего визита к нам, чтобы проверить амортизацию автомобиля. После этой процедуры вы узнаете точную цену выкупа автомобиля. В тот же день можно заключить сделку, и уйти домой с деньгами за кредитное авто. Все это время сделка проходит под присмотром юриста, чтобы были соблюдены все правила и законы. После продажи кредитного автомобиля вы сможете продолжить заниматься своими делами, не тратя свое драгоценное время на лишние юридические формальности и поиски покупателя. Как можно заметить, все происходит максимально быстро и честно. Компания "Автоскупка" делает всю лишнюю работу за вас.



