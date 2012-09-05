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Качество полиграфической продукции: как оценить?
15 Августа 2019

Полиграфическая продукция необходима для внутренней работы, отчетности, коммуникаций с клиентами. По этой причине стоит внимательно относиться к качеству ее изготовления. Низкосортная полиграфия может стать причиной уменьшения спроса на товары и лояльности клиентов.

Тем не менее, и профессиональные печатные центры не всегда гарантируют 100%-ое качество, так как на него влияют:

  • Качество бумаги и чернил.
  • Настройка оборудования.
  • Квалификация сотрудников (уровень их подготовки).

Существует несколько способов, позволяющих оценить качество полиграфии:

  • «На глаз». Этот способ простой, но не самый точный. На вид полиграфической продукции влияет освещение, поэтому ее не стоит оценивать в помещении. Самое главное, что у многих людей совершенно разное цветовосприятие, поэтому кому-то графика покажется слишком яркой, а кому-то – нейтральной.
  • Технологичные способы контроля. Они включают шкалу контроля качества, которая располагается на краю печатного листа. Состоит из кружка и цветных квадратиков. Шкала позволяет установить, насколько точно сведены краски на офсетной печати.

Сотрудники полиграфических центров советуют еще учитывать:

  • Наличие мельчайших пятнышек краски, следов клея, полос. Если они присутствуют на полученной полиграфии, значит, выполнялся процесс печати низкого качества.
  • Насколько липкая получилась продукция, как читается текст и насколько четко он пропечатан. Допускаются незначительные колебания яркости.


Как выбрать типографию?

Определитесь с типографией еще до того, как будет готов макет, так как в печатных центрах свои технические требования. Не в каждой типографии находится действительно качественное оборудование для изготовления разных видов печатной продукции. По этой причине сразу необходимо уточнить, как оно работает. Не лишним станет чтение отзывов. Еще совет – изучите продукцию, которая находится в каталогах. Определитесь, что подойдет для вас: офсетная или цифровая печать.

Важно, чтобы центр предоставлял услугу пробной печати. Это позволит сразу установить, насколько оборудование передает необходимые для вас оттенки. Если в штате типографии находится дизайнер, это позволит вам заранее не готовить макет. Как правило, профильный специалист лучше знает, какая полиграфия подойдет для ваших целей.

Не у каждого заказчика получится приехать за своим заказом. В этом случае стоит удостовериться, что центр предоставляет услугу доставки.

Как видите, не всегда просто определить, какая типография точно выполнит ваш заказ. Главное, не спешить и ответственно подходить к вопросу. Это позволит получить полиграфическую продукцию высокого качества.


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