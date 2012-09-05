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Качественные умывальники
11 Апреля 2017

Проведение гигиенических процедур и комфорт во многом зависит от умения выбора умывальника нужных форм, который будет иметь нужные лично вам функциональные особенности. Современные ванные умывальники должны соответствовать ряду критериев, являющихся необходимыми для поддержания стиля человеческой жизни, а также его стремлению пользоваться качественным обслуживанием в разных сферах жизнедеятельности. Разнообразие материалов изготовления, размеров, форм или же эстетической подоплеки современные раковины смогут удовлетворить потребности любого домовладельца, даже наиболее требовательных ценителей удобства или же красоты. 

Выбирая данное санитарное изделие, необходимо учесть качество материалов изготовления, его параметры, а также наличие дополнительных аксессуаров. Стоимость подобных товаров полностью зависит от производителя и материалов. В современных образцах чаш для умывания применены специальные приспособления - донный клапан или же резиновая пробка, которые отвечают за набор воды. Чтобы исключить появления неприятных запахов, производители применяют специальный гидрозатвор или же сифон. Следуя по домену https://santehsvit.com/category/umyvalnik, вы сможете найти огромный выбор умывальников, изготовленных из разных материалов. 

Наиболее популярным и востребованным материалом для изготовления раковин считается керамика. Она позволяет производителям использовать разнообразные формы с широкой цветовой палитрой. Керамику отличает устойчивость к температурным перепадам, по причине которых могут появиться механические повреждения. Умывальники из нержавейки чаще всего встречаются на кухнях коммерческих компаний. Они отличаются низкой стоимостью, за ними легко ухаживать. Однако в процессе набора воды, такие образцы издают шум. Это можно считать их недостатком. 

Раковины, которые изготовлены из стекла, выполнены в соответствии с передовыми дизайнерскими тенденциями. Их отличают интересные цвета и формы. Что же касается прочности, ее производители достигают за счет применения инновационных технологий литья. Гранитные изделия отличаются высокой стоимостью, так как для их изготовления используют натуральное сырье, которое тяжело обрабатывается. Такие изделия чаще всего выполняют декоративную роль. Пластиковые раковины являются недорогими, однако недолговечными изделиями. Еще один материал, который используется для изготовления умывальников - это мрамор. Эти раковины выделяются солидным внешним видом, обеспечивая максимальную гигиеничность.

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