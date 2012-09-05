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Качественное оборудование для запуска двигателя
29 Августа 2018
Теги: авто

Основной нишей, которую занимает Автоэлектрика в сегменте автомобильной индустрии является разработка и выпуск разнообразных электронных приборов высочайшего качества. Наше пускозарядное и зарядное оборудование пользуется огромнейшим спросом среди автолюбителей. Подобное оборудование устанавливается на автотранспортных предприятиях, торговых объектах или же станциях техобслуживания. Часто электроприборы нашего производства заказывают автовладельцы для персонального пользования. Наше производственное предприятие постоянно увеличивает ассортиментный ряд выпускаемых устройств или же оборудования. А благодаря высококвалифицированным разработчикам, они становятся еще проще в эксплуатации и более надежными.

Среди последних разработок команды Автоэлектрика необходимо выделить ряд образцов управляемых источников постоянного тока, а также модульных ПЗУ. Наша нагрузочная вилка для аккумулятора отличается непревзойденным качеством сборки, а также материалов. А отличительной чертой наших модульных ПЗУ является широчайшая сфера назначения и простота в эксплуатационном процессе. Любой наш регулируемый источник питания позволяет получать стабильное питание двух, шести, двенадцати или же двадцати четырех В. Они необходимы для качественного заряда реверсивным и направленным током.

Любое пуско-зарядное устройство для автомобиля предназначено с целью запуска транспорта в случае полностью разряженного аккумулятора или же во время морозных дней. Также оно используется для питания различных агрегатов или же электромеханических узлов, поддержания аккумуляторных батарей в рабочем состоянии во время их хранения. В случае необходимости возможно увеличение выходных характеристик подобных устройств, используя для этого наращивание силовых модулей. Автолюбителям не нужно переплачивать за подбор таких устройств с учетом конкретной области применения. Требуемых параметров они смогут достичь путем усиления и наращивания соответствующих модулей.

Более широким спектром назначения отличаются различные модификации наших управляемых источников постоянного электротока. Они также предоставляют возможность владельцам усилить показатели тока или же напряжения. Следовательно автовладельцы получают приборы больших мощностей. Данные устройства позволяют заряжать одновременно несколько АКБ. Допускается использование управляемых источников движках постоянного тока, сабвуферах, стерео-усилителях, электромагнитах или же стартерах авто. Они могут обеспечить питание светодиодных прожекторов, ламп накаливания или же гальванических ванн. На любом из подобных приборах можно выполнить точные регулировки в соответствии с требуемыми мощностями. Ознакомиться с полным ассортиментом можно на www.avtoelektrika.ru.

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тут были комменты. RIP!






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