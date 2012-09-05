Кабриолет Camaro выпускается только с верхнеклапанным двигателем V-8, позаимствованным у модели Chevrolet Corvette LT-1: 5,7 л, 275 л. с. Стандартная трансмиссия для спортивной модификации Z28 — ручная 6- ступенчатая: автоматическую коробку с четырьмя диапазонами на этот автомобиль ставят лишь в том случае, если это оговорено при заказе, и за особую плату. На «нормальном» кабриолете, напротив, автомат является стандартным штатным оборудованием, и альтернативы ему не имеется. Помимо выбора силовых установок, открытый Camaro в техническом отношении полностью идентичен закрытому: все различия касаются одного лишь кузова. У кабриолета он, как и положено, тяжелее, — но не намного, всего лишь килограммов на сорок, так что ни на соотношение между мощностью и массой, ни на потребление топлива этот «привесок» практически не влияет.

К семи имевшимся расцветкам кузова машин Camaro с сентября добавлены еще две: зеленый «металлик» и, по изящному выражению отдела сбыта, «цвет Селезнева крыла» (то есть сине-зеленый). Цветов обивки салона предусмотрено Три — беж, серый и «графит», причем последний на моделях 1994го- да дополнительно акцентирован огненно- красными вставками на сиденьях и на внутренних панелях дверей.^Впервые на открытом автомобиле Camaro предлагается новая высококачественная стереосистема с проигрывателем компакт-дисков, — прежде ею комплектовались только закрытые модели. Указанная аудиосистема является дополнительным оборудованием и должна оговариваться при заказе: в штатную комплектацию (и соответственно в отпускную цену) включен несколько другой аппарат, — с кассетником. А в общей сложности для машин Camaro 1994 года предусмотрено целых три разных аудиосистемы на выбор.

По данным службы маркетинга корпорации General Motors, почти 60 % покупателей машин Chevrolet Camaro относятся к прекрасной половине человечества; с другой стороны, 70 % владельцев этих же автомобилей в варианте Z28 — мужчины. Видимо, в расчете на этих последних еще с 1991 года автомобиль Camaro предлагается также и в специальном «полицейском» исполнении, — наряду с такими традиционными моделями марки Chevrolet, как Lumina и Caprice Classic (отчет об испытании которых был нами опубликован в АР № 17, 1993). «Полицейский» Camaro предназначен для несения патрульной службы на превосходных американских дорогах и едва ли применим в наших условиях; тем не менее укажем, что у таких машин усиливается подвеска, предусматриваются дополнительный маслорадиатор (а с автоматической трансмиссией — даже два, один для двигателя, другой для коробки) и специально доработанная задняя подвеска, а также вносятся некоторые изменения в электросистему, дабы повысить ее надежность и устойчивость к перегрузкам... Но открытый Camaro, как вы догадались, к полицейской службе не готовился.