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Кабина
13 Апреля 2017
Теги: авто

Кабина представляет собой цельносварную конструкцию типа «фонарь» с одной дверью. Ее общие контуры и основные параметры обеспечивают хороший обзор фронта работ, удобство управления машиной и комфортные условия для комбайнера.

Лобовое стекло — цельное на всю высоту и ширину кабины. Угол его наклона от вертикали внутрь кабины , что способствует наименьшему оседанию пыли на его поверхности.

Контур основания выполнен в виде плоского прямоугольника, в углы которого для увеличения жесткости вварены косынки, являющиеся одновременно и опорами кабины при монтаже на площадке управления. На настиле площадки кабина фиксируется через резиновые амортизаторы четырьмя болтами, вставленными в отверстия косынок. Стыки по контуру кабины уплотнены.

Пространство между двумя металлическими листами обшивки кабины заполнено поролоном, над крышей помещен экран.


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