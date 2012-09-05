Многие из нас никогда не задумывались, сколько разнообразных кабелей и проводов нас окружают. И если зарядное устройство от телефона или шнур от фена мы держим в руках каждый день, то количество скрытых проводов трудно представить даже опытному электрику.
Сам кабель представляет собой конструкцию из изолированных проводников, которые заключены в оболочку. Причем проводник может быть как один, так и несколько. А в качестве проводника может выступать жила или оптическое волокно. В дополнение ко всему кабель может иметь экранирующий слой, заполнитель, сердечник, бронь и внешнюю оболочку. Провод же является одним из более простых видов кабельной продукции.
Для производства кабелей и проводов используются медь и алюминий. Первый — более дешевый металл, однако медь имеет более высокую проводимость тока и поэтому у нее больше преимуществ.
Как выбрать кабель и провод
Кабельная промышленность, стремясь удовлетворить все необходимые потребности современной жизни, располагает широким ассортиментом разнообразных изделий. И каждый вид продукции типа кабель, провод предназначен для решения определенного круга задач.
По назначению выделяют кабель для электрораспределения, силовые линии, монтажный, для пожарной сигнализации, для пищевой промышленности и многие другие. По своим дополнительным свойствам кабель может быть не распространяющим горение, не дымящимся, огнестойким, маслостойким, износостойким — и это не все возможные характеристики.
Кабели и провода подлежат маркировке. Благодаря ей, можно узнать о характеристиках каждого изделия:
- материал жил
- тип изоляции
- поперечное сечение изделия
- номинальное напряжение
- особенность конструкции
- назначение
Например, аббревиатура «нг» сообщает нам, что кабель является негорючим, а «нгд», что кабель негорючий и не поддерживающий дымление.
Переходя к процессу покупки, обратите внимание на то, что кабель и провод имеют отрезной характер. Заранее определитесь с длиной, и если возникли сомнения, то лучше уточните ее у специалистов.
Для того, чтобы не разочароваться в качестве приобретенного товара, отдавайте предпочтение известным производителям. На рынке Украины это отечественные «Одескабель», Запорожский Завод Цветных Металлов и немецкий Lapp Kabel.
Для осуществления покупки оригинального товара от производителя следует обратиться в специализированные места продаж, в которых при приобретении продукции кабель провод вы будете уверены в её качестве и подлинности.