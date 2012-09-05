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Кабель и провод: без них никуда
5 Августа 2019

Многие из нас никогда не задумывались, сколько разнообразных кабелей и проводов нас окружают. И если зарядное устройство от телефона или шнур от фена мы держим в руках каждый день, то количество скрытых проводов трудно представить даже опытному электрику.

Кабель провод вЭлектрика-шоп, фото

Сам кабель представляет собой конструкцию из изолированных проводников, которые заключены в оболочку. Причем проводник может быть как один, так и несколько. А в качестве проводника может выступать жила или оптическое волокно. В дополнение ко всему кабель может иметь экранирующий слой, заполнитель, сердечник, бронь и внешнюю оболочку. Провод же является одним из более простых видов кабельной продукции.

Для производства кабелей и проводов используются медь и алюминий. Первый — более дешевый металл, однако медь имеет более высокую проводимость тока и поэтому у нее больше преимуществ.


Как выбрать кабель и провод

Кабельная промышленность, стремясь удовлетворить все необходимые потребности современной жизни, располагает широким ассортиментом разнообразных изделий. И каждый вид продукции типа кабель, провод предназначен для решения определенного круга задач.

По назначению выделяют кабель для электрораспределения, силовые линии, монтажный, для пожарной сигнализации, для пищевой промышленности и многие другие. По своим дополнительным свойствам кабель может быть не распространяющим горение, не дымящимся, огнестойким, маслостойким, износостойким — и это не все возможные характеристики.

Кабели и провода подлежат маркировке. Благодаря ей, можно узнать о характеристиках каждого изделия:

  • материал жил
  • тип изоляции
  • поперечное сечение изделия
  • номинальное напряжение
  • особенность конструкции
  • назначение

Например, аббревиатура «нг» сообщает нам, что кабель является негорючим, а «нгд», что кабель негорючий и не поддерживающий дымление.

Переходя к процессу покупки, обратите внимание на то, что кабель и провод имеют отрезной характер. Заранее определитесь с длиной, и если возникли сомнения, то лучше уточните ее у специалистов.

Для того, чтобы не разочароваться в качестве приобретенного товара, отдавайте предпочтение известным производителям. На рынке Украины это отечественные «Одескабель», Запорожский Завод Цветных Металлов и немецкий Lapp Kabel.

Для осуществления покупки оригинального товара от производителя следует обратиться в специализированные места продаж, в которых при приобретении продукции кабель провод вы будете уверены в её качестве и подлинности.


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