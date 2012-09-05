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Юридическая консультация по жилищным вопросам
20 Июня 2023

В судебной практике значительная доля споров ведется по поводу жилой недвижимости. Клиенты обращаются в юридические компании за помощью, когда требуется улучшить жилищные условия, выкупить квартиру или комнату, выселить граждан из дома. Часто возникают конфликты с застройщиками, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.

Юридическая консультация по жилищным вопросам на https://mc-law.ru/uslugi/zhilishchnoe-pravo/ поможет решить часть вопросов в досудебном порядке, для этого организуются встречи для поиска компромиссных вариантов решения проблем. Если дело дойдет до суда, наш юрист подготовит нужные документы и будет участвовать во всех заседаниях до успешного завершения процесса.


Оказание юридической помощи по жилищным вопросам

Попытки граждан самостоятельно решить проблемы по жилищным вопросам редко приводят к желаемому результату. Для успешного разрешения судебных споров требуется блестящее знание не только основных законов РФ, но и подзаконных актов, а также реальной правоприменительной практики.

Почему обращаются к адвокатам «Метрикс»:

  • у наших юристов есть большой опыт ведения дел, связанных с жилищным правом;
  • предоставляем услуги физическим и юридическим лицам;
  • сотрудники «Метрикс» работают на территории Москвы и всей области;
  • наш адвокат, после оформления доверенности, будет представлять интересы клиента в суде и других инстанциях.

Начальный этап взаимодействия с клиентом – первичная юридическая консультация. Ее оказывают при посещении гражданином офиса, онлайн или по телефону.

Второй этап – изучение документации. Юрист «Метрикс» получает нужные акты, договора, выписки, копии сертификатов от клиента, исследует их для лучшего понимания ситуации. Если необходимо, адвокат направит запросы в государственные или частные организации для получения дополнительных документов. При сборе доказательств для суда возможно проведение специальных технических экспертиз.

Третий этап – попытка решения спора в досудебном порядке. Наш юрист организует переговоры, встречается с представителями оппонента, старается найти компромиссное решение дела. Если противная сторона идет навстречу, заключаются соответствующие соглашения.

При невозможности решить дело до суда, адвокат готовит документы к предстоящему заседанию. Клиенту присутствовать в судебных инстанциях необязательно. Достаточно оформить доверенность на представление интересов физического или юридического лица у нотариуса.


Какие услуги оказывает юрист по жилищным вопросам

Услуги юриста по жилищному праву в Москве предоставляют сотрудники с опытом работы не менее 10 лет. Наши адвокаты ежегодно участвуют в сотнях судебных заседаний и успешно решают проблемы клиентов. Что мы предлагаем:

  1. Первичная консультация – знакомство с нюансами дела, составление плана действий, рекомендации клиенту по решению проблемы.
  2. Составление договора аренды, субаренды, купли-продажи – юрист готовит документацию, визирует бумаги в нужных инстанциях, получает итоговый договор.
  3. Составление апелляционных, кассационных жалоб – готовится документация с просьбой об отмене решения по ранее рассмотренному делу.

Также наш юрист консультирует членов садовых товариществ и объединений собственников недвижимости по вопросам их прав, помогает взыскать задолженности по взносам, оспорить незаконно принятые решения общих собраний товариществ, урегулировать конфликты, возникающие при установке границ между участками. При возникновении проблем во время раздела общей собственности адвокат в судебном порядке установит факт или степень родства, что поможет справедливо поделить дом, земельный участок, комнату или квартиру.


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