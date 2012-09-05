Joest Racing, расположенная в Оденвальде, в этом году приложила нечеловеческие усилия, чтобы достойно выступить в Ле-Мане. Средств на подготовку двух автомобилей, как в прошлом победном году, менеджер команды Ральф Юттнер не нашел. И руководство приняло решение подготовить единственный автомобиль. (При условии, что ни поставщик моторов - Porsche, ни разработчик шасси - Том Уолкиншоу не поддерживают эту маленькую частную команду, сконцентрировавшись на собственных проектах GT1.) А имея один автомобиль на стартовом поле, ошибаться нельзя. Вся команда должна работать, как швейцарский хронометр.

Юттнер на пресс-конференции вкратце описал проблемы Joest Racing: “Наши специалисты попытались переделать старую машину так, чтобы не отставать от монстров GT. Мы поставили перед собой задачу предотвратить во что бы то ни стало победу McLaren BMW. Основные переделки коснулись антикрыла и носового обтекателя. Команде удалось уменьшить лобовое сопротивление, излишнюю поворачиваемость автомобиля и поднять на 10-12 км/ч максимальную скорость. Все остальное - заслуга наших пилотов”.

По мнению авторитетных экспертов из BRP, ( № 4‘97) дела Joest Racing отнюдь не блестящи. Запчастей на складе команды хватит лишь на год, и после Ле-Мана ‘98 начнутся серьезные трудности. Команде McLaren, учитывая задачи Joest, тоже придется нелегко. Комментируя свое сокрушительное поражение, Дэвид Кларк - шеф McLaren, с грустью констатировал: "Персонал нашей фабрики работал перед гонкой по 24 часа в сутки. Но опыт Porsche и Joest не компенсируется трудолюбием. Это стало очевидным только здесь, в Ле-Мане".