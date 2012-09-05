Необычной новинкой из Китая, автомобильная промышленность которого "все больше обращена в будущее”, стала небольшая пекинская фирма Beijing Golden-Thunder. При поддержке своего американского партнера она собирает небольшие партии репликаров GT- 5000 в стиле спортивных автомобилей Austin Healey 3000. Все агрегаты для них поступают из США. Используются два типа двигателей Ford V8 объемом 4,9 и 5,7 л, развивающих мощность соответственно 245 и 260 л.с. Масса собранного автомобиля 1000 кг.

Продукция китайской компании рассчитана, конечно, не на местный рынок, а для поставки на экспорт и в первую очередь в США. Размещение фирмы в Китае обусловлено желанием сэкономить на рабочей силе. BeijingGolden-ThunderClassicMotorsCo. Ltd.

Keinath Германия

Тюнинговая фирма Keinath малыми сериями выпускает спортивный автомобиль GTR Roadster. Он напоминает американские Chevrolet, однако изготовлен на шасси Opel Omega. У него рама из стальных труб с открытым двухместным кузовом из сэндвич-панелей. Как и базовое шасси Keinath предлагается с несколькими вариантами двигателей мощностью от 136 до 300 л.с. Первая версия Keinath оснащается 2-литровым 16-клапанным мотором, другие оборудуются двигателями V6 объемом 2,5 и 3,0 л. Самая высокая мощность обеспечивается благодаря турбонаддуву. Особенностью Keinath является съемная крыша, состоящая из двух половинок и легко укладывающаяся на крышке багажника.