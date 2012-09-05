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Jeep Cherokee - возраст не помеха
10 Декабря 2018
Теги: авто

Несмотря на почтенный возраст, Cherokee остается достаточно привлекательным по внешнему виду. Рестайлинг 1997 года, благодаря которому машина получила измененный передок с новыми облицовкой радиатора, бамперами и передними крыльями, обновленные задние фонари и более современный интерьер, как бы вдохнул свежие силы в борьбе с конкурентами и был восторженно встречен многочисленными ее поклонниками.

В настоящее время можно встретить машины, сильно отличающиеся друг от друга комплектацией. но установка кондиционера, электроприводов, а также наличие мест для подстаканников считаются больше правилом, чем исключением. Посадка водителя Cherokee непривычна для внедорожников: рулевое колесо придвинуто к водителю и немного опущено, что приближает ее к некоторым легковым автомобилям. Передние сиденья комфортабельны и удобны для людей различного роста. Существенным недостатком автомобиля можно считать малую величину проема задних дверей пятидверной модификации и «зажатость» задних пассажиров по длине, особенно если на передних сиденьях находятся достаточно рослые члены экипажа. Ваши автономера пришли в негодность? Закажите дубликаты гос номеров на авто и они будут готовы за 1 минуту! Любые номера, заказанные в компании AutoDublikat, соответствуют ГОСТу и всем необходимым стандартам.

Запасное колесо конструкторы разместили вертикально в багажном отсеке. Однако его емкость, равная 965 куб. дм (при сложенных задних сиденьях - свыше 2 куб. м), обеспечивает перевозку такого огромного количества багажа. что ни у кого не возникает потребности установить «запаску» сзади вне машины на откидывающемся кронштейне. Коррозионная стойкость кузова является очень высокой. Даже на десятилетних машинах невозможно обнаружить очаги сквозной коррозии.

Среди характерных проблем, с которыми сталкиваются владельцы подержанных внедорожников, отметим лишь отказы замка задней открывающейся вверх двери, неполадки в системе подогрева передних сидений, стук задней двери (на машинах, выпущенных до 1997 года).

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тут были комменты. RIP!






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