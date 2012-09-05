На вертикальных кривых малого радиуса видимость дороги ограничивается вершиной кривой и водитель не имеет представления о дальнейшем направлении дороги. В литературе на немецком языке такие участки дорог образно называют «трамплином в ничто» («Sprungbrett im Nichts»). Если непосредственно за переломом продольного профиля дорога поворачивает, создается опасность аварии, так как большинство водителей предполагает, что дорога идет прямо.

Ясность в направлении дороги может быть достигнута увеличением радиуса кривой в плане или смещением ее вершины таким образом, чтобы начало кривой располагалось До перелома продольного профиля. В этом случае водители узнают об изменении направления дороги за переломом по заметному издалека началу криволинейного участка. Для этого отклонение видимого участка, кривой от первоначального направления дороги должно быть хорошо различимым. И. В. Бегма и Е. С. Томаревская, основываясь-на анализе перспективных изображений участков дорог, считают, что угол видимости между первоначальным направлением и хордой,, стягивающей видимую часть кривой, не должен быть менее IS7. Эта величина представляется заниженной, и, видимо, более правильны рекомендаций западно-германских и французских инженеров, считающих, что для зрительной ясности и плавности угол видимого поворота дороги не должен быть менее 2°, а предпочтительнее 3°.

Если за переломом продольного профиля расположены обратные S-образные кривые, указанное мероприятие недостаточно для ориентирования водителей. Оно должно быть дополнено удалением начала второй кривой от перелома профиля на расстояние расчетной видимости.