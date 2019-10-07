Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Ярмарка честолюбия




Ярмарка честолюбия
9 Февраля 2020
Теги: авто

Даже парковка рядом с комплексом Palexpo, в котором традиционно проводится Женевский автосалон, могла бы потянуть на небольшую выставку: там стояли Porsche Cayenne, Opel Vectra GTS, новые Audi A8 и Range Rover, кабриолеты и спорткупе всех мастей, Rolls-Royce и Ferrari. Что касается состоявшихся премьер, то для полноценного рассказа о них не хватило бы и целого а. Поэтому наш репортаж посвящен лишь самым ярким новинкам

Плоды глобализации

Для европейских любителей полного привода событием стала премьера Mitsubishi Outlandcr, призванного отнять кусок пирога у таких конкурентов, как Subaru Forester. Машина получилась весьма элегантная, причем, судя по интерьеру, к ее созданию явно приложили руку дизайнеры из «Daimler-Chrysler» - например, характерный двойной выступ над спидометром и тахометром напоминает Mercedes-Benz SL. Вообще выглядит салон роскошно - и эго несмотря на жесткий пластик, ловко скрывающий свою сущность под обманчивой внешностью. В этом году в Женеве достаточно сильно выступил «Opel» — кроме восхитительного концептуального спорткупе Opel Vectra GTC и Opel Speedster Turbo, немецкое отделение GM блеснуло поступающим в серию Opel Signum. С первого взгляда может показаться, что перед вами новый Vectra без «хвоста» багажника, но представители компании утверждают, что это совсем другой автомобиль — он на 40 мм длиннее Vectra, а колесная база у него больше на 130 мм. Задние сиденья Signum можно сдвинуть назад на те же 130 мм и даже изменить наклон их спинок. Интерьер универсала оживлял пластик с эффектом «тигрового глаза».

Воплощенные мечты

Отдельная история - экспозиции тюнинговых контор и кузовных ателье. Тут уж все изощряются как могут. Маэстро Джуджаро в этом году полностью посвятил свой стеЯд 50-летию Chevrolet Corvette, представив несколько умопомрачительных вариаций на тему этого кул ьто во го а вто м обил я пол девизом «Американская мечта, воплощенная итальянскими мечтателями». Шведская компания «Koenigsegg» выкатила 655-сильный супер- кар удивительно гармоничной внешности, «Раgani» показала знаменитую Zonda в варианте со съемной крышей, a «Sbarго» продемонстрировала поразительный гибрид мотоцикла и автомобиля с упрятанным в широченное заднее колесо двигателем и трансмиссией.

Но где же Niva?

Не меньшими достопримечательностями, чем новинки, на автосалонах являются ведущие персоны автомобильной промышленности. В Женеве можно было запросто выразить свое восхищение дизайнеру «Saab» Майклу Майеру, посмотреть в глаза создателю нового стиля BMW Крису Бэнглу или спросить о дальнейшей судьбе Chevrolet Niva главу G.V1 Рика Вагонира. Дело в том, что российско-американский внедорожник в Женеву не привезли - отчасти из-за того, что еше нс готова версия с опелевским мотором, отчасти из- за того, что СП GM-АвтоВАЗ пока работает над качеством продукции. Да и вообще российский автопром в этот раз в Швейцарии нс был представлен, если не считать фирмы «А-Level». помимо шасси будущего суперкара в который раз демонстрировавшей «Волгу»-купе. На вопрос, сколько стоит машина, братья-славяне отвечали: «Не продается». А на вопрос, зачем же сс тогда привезли, лишь загадочно улыбались.

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Тонкое дело Востока... - . (+49)
Opel GTC Geneve - . (+112)
Самоходные храмы... - . (+144)
Доверие на вес автомобиля... - . (+187)
Nissan Murano - . (+173)
Онлайн-магазин Автоинструмент2... - . (+200)
Сплавляемся в город!... - . (+190)
Дилер Toyota - все по правилам... - . (+195)
Центр Akvahouse - . (+208)
Катапульте нарастили крылья... - . (+134)
Сервис AKPP1 - . (+130)
ТОП-15 электромобилей из США: ... - . (+95)
Эволюция - 2004 - . (+94)
Важно ухаживать за своим автом... - . (+97)
Выбор автомобильных дисков... - . (+191)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 2 часа назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17 часов назад
Самуи (Путеводитель)... - 19 часов назад
Иркутск (путеводитель)... - 3 дня назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 3 дня назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 4 дня назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 5 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 5 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 7 дней назад
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке