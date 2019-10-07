Даже парковка рядом с комплексом Palexpo, в котором традиционно проводится Женевский автосалон, могла бы потянуть на небольшую выставку: там стояли Porsche Cayenne, Opel Vectra GTS, новые Audi A8 и Range Rover, кабриолеты и спорткупе всех мастей, Rolls-Royce и Ferrari. Что касается состоявшихся премьер, то для полноценного рассказа о них не хватило бы и целого а. Поэтому наш репортаж посвящен лишь самым ярким новинкам

Плоды глобализации

Для европейских любителей полного привода событием стала премьера Mitsubishi Outlandcr, призванного отнять кусок пирога у таких конкурентов, как Subaru Forester. Машина получилась весьма элегантная, причем, судя по интерьеру, к ее созданию явно приложили руку дизайнеры из «Daimler-Chrysler» - например, характерный двойной выступ над спидометром и тахометром напоминает Mercedes-Benz SL. Вообще выглядит салон роскошно - и эго несмотря на жесткий пластик, ловко скрывающий свою сущность под обманчивой внешностью. В этом году в Женеве достаточно сильно выступил «Opel» — кроме восхитительного концептуального спорткупе Opel Vectra GTC и Opel Speedster Turbo, немецкое отделение GM блеснуло поступающим в серию Opel Signum. С первого взгляда может показаться, что перед вами новый Vectra без «хвоста» багажника, но представители компании утверждают, что это совсем другой автомобиль — он на 40 мм длиннее Vectra, а колесная база у него больше на 130 мм. Задние сиденья Signum можно сдвинуть назад на те же 130 мм и даже изменить наклон их спинок. Интерьер универсала оживлял пластик с эффектом «тигрового глаза».

Воплощенные мечты

Отдельная история - экспозиции тюнинговых контор и кузовных ателье. Тут уж все изощряются как могут. Маэстро Джуджаро в этом году полностью посвятил свой стеЯд 50-летию Chevrolet Corvette, представив несколько умопомрачительных вариаций на тему этого кул ьто во го а вто м обил я пол девизом «Американская мечта, воплощенная итальянскими мечтателями». Шведская компания «Koenigsegg» выкатила 655-сильный супер- кар удивительно гармоничной внешности, «Раgani» показала знаменитую Zonda в варианте со съемной крышей, a «Sbarго» продемонстрировала поразительный гибрид мотоцикла и автомобиля с упрятанным в широченное заднее колесо двигателем и трансмиссией.

Но где же Niva?

Не меньшими достопримечательностями, чем новинки, на автосалонах являются ведущие персоны автомобильной промышленности. В Женеве можно было запросто выразить свое восхищение дизайнеру «Saab» Майклу Майеру, посмотреть в глаза создателю нового стиля BMW Крису Бэнглу или спросить о дальнейшей судьбе Chevrolet Niva главу G.V1 Рика Вагонира. Дело в том, что российско-американский внедорожник в Женеву не привезли - отчасти из-за того, что еше нс готова версия с опелевским мотором, отчасти из- за того, что СП GM-АвтоВАЗ пока работает над качеством продукции. Да и вообще российский автопром в этот раз в Швейцарии нс был представлен, если не считать фирмы «А-Level». помимо шасси будущего суперкара в который раз демонстрировавшей «Волгу»-купе. На вопрос, сколько стоит машина, братья-славяне отвечали: «Не продается». А на вопрос, зачем же сс тогда привезли, лишь загадочно улыбались.