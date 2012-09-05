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Демоверсия отличается от обычной только валютой, на которую ведется игра. Если в обычном варианте для ставок используются средства с игрового счета клиента, то в демоварианте перед началом игры, геймер получает виртуальные монеты, которые будет использовать в качестве ставок. Как и валюта, выигрыши в пробной игре тоже виртуальные.





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