Игровые автоматы (слоты) – самая популярная в наши дни разновидность азартных игр, которые предлагает клуб вулкан старс. В первых игровых автоматах было всего три барабана и одна активная линия. Сегодня наиболее распространены 5-барабанные слоты, в некоторых моделях есть шестой барабан, но на нем обычно выпадают не игровые символы, а множители. В современных моделях, как правило, не меньше 9 линий. В многолинейных автоматах, где число линий варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен, они часто имеют нестандартную конфигурацию. Есть слоты, где выигрышной считается комбинация, когда одинаковые символы образуют одну из фигур тетриса. В малолинейных слотах число активных линий часто фиксированное, в многолинейных их количество можно выбирать. При игре по всем линиям за каждый ход тратится большая сумма, но и шансы на выигрыш повышаются.

Слоты в казино Вулкан Старс также различаются тематикой. Классикой жанра считаются «фруктовые» автоматы, когда-то в механических автоматах этого типа можно было выиграть жевательную резинку с тем или иным фруктовым вкусом. Сегодня, играя в Slot-O-Pol от MegaJack, SizzlingHot от Новоматик или «Фруктовый коктейль» от Игрософт, можно выиграть реальные деньги, также в онлайн-казино возможна игра в демо-режиме «на фантики».

Еще одна популярная категория автоматов – созданные по мотивам культовых фильмов или мультфильмов. Например, о похождениях Вовки, попавшего в сказочное Тридевятое царство или «Операция «Ы» от EVOPLAY. Сюжеты многих слотов навеяны сказками, фантастическими произведениями, например, известный слот «Кекс» создан по мотивам сказки оКолобке.

Многих в казино Вулкан Старс привлекают автоматы о путешествиях, такие как посвященный открывателю Америки гаминатор Columbus от Novomatic, о приключениях пиратов (Sharkyтого же разработчика, «Призраки-пираты» от Netent) Популярная тема – древние цивилизации, легендарные сокровища. Пожалуй, ни один разработчик не обошел ее своим вниманием. Novomatic, например, предлагает любителям истории слоты египетской тематики «Рамзес II», «Золото фараона» и «Книга Ра» («Книжки»). Также этому разработчику принадлежат автоматы «Династия Мин» о загадках древнего Китая, «Аттила», посвященный подвигам легендарного правителя гуннов, «Сокровища ацтеков». Компанией MEGA JACK создан слот «Золото ацтеков», а разработчиком Бетсофт – «Век викингов».



