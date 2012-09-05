Спереди у Civic спортивные кресла, обшитые кожей и алькантарой - очень красиво, но только пробраться через них на второй ряд трудновато. Приборная панель выглядит оригинально, но не отличается рациональностью. Конечно, Type R - автомобиль для истинных фанатов марки, готовых легко простить ему многие недостатки. Руль, рычаг КП и педаль сцепления... Если есть желание размяться по дороге на работу или к месту активного отдыха, советуем сесть в этот заряженный Civic - манипуляции органами управления требуют слишком больших усилий.

Подвеска «японца» зажата донельзя, а в салоне преобладает соло спортивного мотора. Эмоций этот заряженный хэтчбек предоставит вам с лихвой. Civic Type R - ничем не прикрытый сгусток энергии и спортивной злости. После отметки 5500 об/мин звук двигателя превращается в рев, а если загнать стрелку тахометра за 8000, то в разговоре с собеседником придется перейти на язык жестов. Замедляться тоже не так просто - тормозной путь оказался чуть больше, чем можно ожидать от столь «злого» автомобиля...

Каков итог? Scirocco - быстрый и очень интересный автомобиль, доступный за вполне приемлемую сумму. Однако он совсем не подойдет адреналинозависимым: тем кто жаждет скорости, лучше выбрать Civic. Ну а баварская «копейка» - лучший вариант для рациональных щеголей: она выглядит и едет так же, как и тянет по деньгам, - на миллион.