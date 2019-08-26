У них нет названия ни на одном европейском языке. Они родились на островах, в далекой Стране восходящего солнца, и лишь недавно стали проникать на континент.

Ограниченность места для парковки в больших городах, традиционное для этой страны стремление к миниатюризации, невысокий рост и хрупкое телосложение ее граждан дали толчок к появлению таких автомобилей.

Закон есть закон

Категория микролитражек существует в Японии уже несколько десятков лет. Однако развиваются они не стихийно, а в рамках специальных требований, действующих в стране. Так, длина этих малышек не должна превышать 3395 мм, а ширина — 1475 мм. В автомобиль меньших габаритов четыре человека, даже японцы, помещаются с трудом. И еще: эти крошки занимают минимальную площадь на стоянках и обочинах дорог. А полицейские требования в Японии таковы, что только этих «гномов» можно содержать на улице. На легковые автомобили других категорий номерной знак выдается только если у владельца есть гараж.

Для японских микроавтомобилей также всегда существовало ограничение по рабочему объему двигателя: сначала 360 см, потом 550, а теперь планка поднялась до 660 см. Если сравнивать японских «гномов» с хорошо известными нам моделями, то очень близко к ним стоят российская «Ока» и Fiat Seicenlo.