Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Японские гномы




Японские гномы
13 Декабря 2019
Теги: авто

У них нет названия ни на одном европейском языке. Они родились на островах, в далекой Стране восходящего солнца, и лишь недавно стали проникать на континент.

Ограниченность места для парковки в больших городах, традиционное для этой страны стремление к миниатюризации, невысокий рост и хрупкое телосложение ее граждан дали толчок к появлению таких автомобилей.

Закон есть закон

Категория микролитражек существует в Японии уже несколько десятков лет. Однако развиваются они не стихийно, а в рамках специальных требований, действующих в стране. Так, длина этих малышек не должна превышать 3395 мм, а ширина — 1475 мм. В автомобиль меньших габаритов четыре человека, даже японцы, помещаются с трудом. И еще: эти крошки занимают минимальную площадь на стоянках и обочинах дорог. А полицейские требования в Японии таковы, что только этих «гномов» можно содержать на улице. На легковые автомобили других категорий номерной знак выдается только если у владельца есть гараж.

Для японских микроавтомобилей также всегда существовало ограничение по рабочему объему двигателя: сначала 360 см, потом 550, а теперь планка поднялась до 660 см. Если сравнивать японских «гномов» с хорошо известными нам моделями, то очень близко к ним стоят российская «Ока» и Fiat Seicenlo.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
С водородом в крови... - . (+40)
Skoda Superb - . (+42)
Вопрос времени - . (+36)
Астральное будущее... - . (+85)
А стоит ли? - . (+62)
Срок давности не установлен... - . (+64)
Игра слов по обстоятельствам... - . (+65)
Призраки Мюнхена... - . (+74)
Небо Лондона - . (+69)
Где мой черный пистолет?... - . (+72)
Красное на белом - . (+92)
Игры судьбы - . (+72)
Первоклассные автомобили фирмы... - . (+99)
Казино Casino X - честный обзо... - . (+133)
Daihatsu - родом из Японии... - . (+83)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 2 часа назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
Иркутск (путеводитель)... - 20:30, 2 Декабря 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке