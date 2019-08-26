В першу чергу для правильного проведення переїзду слід розуміти, що мається на увазі під словом переїзд. Кожна ситуація унікальна, і кожен клієнт уявляє собі послуги переїзду по-своєму. Перш ніж замовляти вантажне таксі на послуги переїзду, необхідно проаналізувати основні чинники, які бажано враховувати.

Отже, будь-який переїзд має дві основні складові: вантажники і автотранспорт. Відповідно для економії ваших грошей слід правильно підібрати кількість необхідних вантажників і розмір (або кількість) автотранспорту. Багато компаній називають ціну за послуги переїзду, яка заздалегідь компенсує і вартість роботи вантажників, і вартість роботи автомашини з водієм - тобто завжди називається як би максимальна ціна, що не завжди відповідає вашим завданням. Для того щоб оптимізувати ціну необхідно розібратися, як розраховується ціна послуг вантажників і ціна послуг перевезень.





Вантажники

Вартість послуг вантажників розраховується по годинах - тобто за кожну годину роботи ви оплачуєте обумовлену суму за кожного вантажника. Відповідно, ви не зацікавлені в затягуванні процесів завантаження / розвантаження, а, отже, фахівці рекомендують якомога краще підготувати речі до переїзду - виконати упаковку, здійснюючи перевезення меблів розібрати ті її частини, які не проходять в дверні отвори. В іншому випадку вам доведеться або оплачувати послуги по упаковці і збірці / розбиранні додатково, або оплачувати зайвий час, яке на це йде. Також рекомендується якомога точніше розрахувати кількість вантажників, необхідне для вашого переїзду, адже наприклад, не має сенсу замовляти чотирьох чоловік, якщо вам необхідно перевезти диван і два крісла.





Автотранспорт

Головним методом оптимізації ціни на автотранспорт при переїзді є правильний вибір автомобіля. В першу чергу слід визначитися з типом необхідного вам автомобіля. Вантажні автомобілі найпростіше розрізняти по трьом параметрам:- тип кузова;- обсяг кузова;- вантажопідйомність.

супереч думці, що існує велика кількість варіантів автомобілів з найрізноманітніших розцінками, найчастіше вибирати доводиться з автомобілів класу Газель, ЗІЛ Бичок або їх аналогів.

Газель - найпопулярніший вантажний автомобіль в Росії. Вантажопідйомність - 1.5 тонни. Бувають з будь-яким типом кузова. Обсяги фургона від 10 м3 до 18 м3. Борти до 4 метрів.

ЗІЛ Бичок - найпопулярніший автомобіль для перевезень вантажів масою від 2х тонн до 4 тонн. Бувають з будь-яким типом кузова. Обсяги кузова від 18 м3 до 32 м3. Борти до 6 метрів.

Таким чином, Газелі використовуються для перевезення невеликої кількості речей, наприклад, одного дивана, крісла, і деякої кількості коробок. ЗІЛ Бичок замовляють при великому переїзді. Габарити фургонів дозволяють перевозити і зручно вантажити високі шафи або інші предмети. У будь-якому випадку рекомендується замовляти авто з кузовом типу «Меблевий фургон», так як саме цей тип кузова призначений для перевезення меблів і саме в ньому є можливість закріплювати предмети ременями.

Підводячи підсумок, можна відзначити, що при правильній оцінці майбутніх завдань, пов'язаних з переїздом, можливо заощадити до 30-50 відсотків вартості переїзду.



