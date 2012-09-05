Главная особенность HSR-IV, как мы уже говорили, — возможность «обучаться». Дело в том, что все современные автомобили могут лишь скомпенсировать (в большей или меньшей степени) общие ошибки, присущие неопытным водителям. Но ведь у каждого свой опыт, быстрота реакции, усталость и т. д. Все это и учитывает «искусственный разум». Он способен анализировать и запоминать то, как водитель реагирует на различные условия движения и разные дорожные ситуации, чтобы затем воспроизвести те параметры автомобиля, которые наиболее удобны для данного человека. Например, если водитель предпочитает темпераментное вождение на извилистой дороге, автомобиль изменит свои характеристики, станет более «спортивным». Или, если водитель начинает утомляться в плотном автомобильном потоке, HSR-IV сам себя отрегулирует так, что управлять им станет еще проще. Не заводится автомобиль? Ремонт стартера http://autoremont-lb.com.ua поможет решить проблему.

Для проведения такой работы у HSR-IV есть свои глаза и уши. «Глаза» — широкоугольные стерео-видеодатчики спереди к сзади машины. «Уши» — лазерные радары также и спереди, и сзади. Кроме них есть инфракрасные датчики, следящие за дорожной обстановкой слева и справа. Специальное устройство анализирует частоту моргания глаз водителя и определяет — в полном ли он порядке, способен ли самостоятельно принимать серьезные решения? Система датчиков, встроенных в приборную панель, фиксирует направление взгляда водителя и определяет какие препятствия и какую дорожную ситуацию он сейчас видит. Вся эта информация мгновенно обрабатывается — и принимаются оптимальные решения.

Вот несколько примеров.

Видеодатчики передают на дисплей дорожные знаки и сигнализируют об опасности, если водитель превысил скорость или пытается въехать под «кирпич».

По дорожной разметке (и даже без нее) автомобиль может сам ориентироваться и двигаться в режиме «автопилота».

Во время движения HSR-IV следит за всеми машинами вокруг него, так что никаких «мертвых зон» в обзорности нет. Если HSR-IV «понял», что водитель не увидел опасности, то автомобиль самостоятельно корректирует свое положение, но делает это, лишь подав водителю предупредительный сигнал, чтобы тот ненароком не испугался.

Если водитель сам допускает ошибку (скажем, автомобиль на мокром покрытии начинает срываться в снос или занос), то электронные мозги сначала подождут немного: давай мол, исправляйся, дружок! Но если же водитель продолжает хлопать ушами, то автомобиль сам выходит из положения — в данном случае корректируется тяга (либо тормозное усилие) отдельно на каждом колесе, траектория и другие параметры.