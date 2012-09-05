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Я лучше знаю, что тебе нужно!
14 Ноября 2018
Теги: авто

Обтекаемая форма кузова, подчеркнутая плавными, переходящими друг в друга поверхностями, придает машине модный ныне «мускулистый вид». Клиновидный сбоку и V-образный в плане кузов отлично обтекается воздухом: коэффициент аэродинамического сопротивления Сх для купе равен 0,20, а для купе-тарга — 0,30. Для достижения таких результатов применено так называемое «управление обтекаемостью кузова». Задача этой системы — правильная организация движения воздушного потока вокруг автомобиля. Например, срываясь с верхней кромки-лобового стекла (в варианте купе-тарга), завихрения воздуха не попадают в салон. Это, кроме всего прочего, дает возможность в жаркий день одинаково успешно пользоваться кондиционером, с тем же эффектом, как в «закрытом» автомобиле, так и при опущенной крыше.

Самая же любопытная часть экстерьера — эластичный спойлер в задней части кузова. Точнее, пока автомобиль стоит — этого спойлера как бы и нет. Но при высоких скоростях движения «кожа» крышки задка начинает приподниматься в виде объемного треугольника, похожего на китайскую пагоду. Хотите сделать автомобиль еще более стильным и ярким? Специалисты компании Уфапленка знают что для этого нужно! Здесь вы сможете заказать полировку авто в Уфе, шумоизоляцию автомобиля, тонировку и многое другое. После проведенных работ ваш автомобиль будет не узнать!

Его верхнее ребро параллельно оси автомобиля, а «стороны» плавно опускаются книзу, «растворяясь» в крышке. Вся соль такого спойлера, выполненного из композиционного материала, в том, что, создавая значительную прижимную силу, он не разрушает воздушный поток и не ухудшает тем самым обтекаемость. При сильном боковом ветре спойлер такой формы также прижимает автомобиль к дорожному полотну, улучшая курсовую устойчивость.

 

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тут были комменты. RIP!






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