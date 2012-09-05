Сегодня все чаще студенты задумываются о карьере блогера и пытаются монетизировать знания или харизму. Как заинтересовать читателя и стать популярным – расскажем в нашей статье.





В начале была идея

Кажется, чего усложнять. Завел страницу в социальных сетях - и пиши, что думаешь. Моральное удовлетворение это, разумеется, принесет. А вот доход – вряд ли.

Если вы задумались как собрать деньги в интернете, и хотите их потратить на благотворительность, пишите открыто о целях и задачах проекта. Предусмотрите после рассказа кнопку "Перевести средства". И приложите платежную ссылку, облегчающую денежный перевод и гарантирующую финансовую безопасность как для отправителя, так и для получателя.

Если вас распирает от информации, то сосредоточьтесь на конкретной идее. Это может быть блог, посвященный путешествиям или секретам красоты, например. Главное, чтобы информация была интересна читателю.





Будьте проще

Не пытайтесь «натаскать» в блог чужой материал. Полезные статьи других авторов имеют право находится на страничке в социальных сетях, но дозировано. А львиная доля материала желательна в авторской трактовке. Здесь пригодятся оригинальность и компетентность.

Помните, желающих поискать ошибки в статьях блога будет много. А потому стройте фразы проще и избегайте сложных конструкций, дабы не запутаться в запятых.





Думайте о качестве

Позаботьтесь о том, чтобы статьи в блоге не остались сиротливо лежать ссылкой на вашей странице. Для этого придется подружиться с сео и «раскидать» ключевые слова по тексту.





Продумайте оформление

Структуру сайта создавайте понятной для читателя. Не забывайте про горячие кнопки, облегчающие передвижение по сайту. Организовывая сбор денежных средств, сделайте акцент на безопасности платежей. Выделится на фоне конкурентов помогут также логотип, слоган и запоминающаяся цветовая палитра в оформлении сайта.





Репост и лайк

В условиях ограниченного бюджета обратитесь за помощью к друзьям и близким. Пусть они рекомендуют ресурс в социальных сетях и прикрепят ссылку на источник. А вот от навязчивых баннеров на время стоит отказаться. Избыток рекламы в блоге оттолкнет читателей сайта.

Сегодня блогеры – это средства массовой информации. А потому интересные проекты не остаются без внимания рекламодателя. За размещение рекламы или призыв обратить внимание на продукцию определенной фирмы блогер получает вознаграждение, позволяющее безбедно существовать.



