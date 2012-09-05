Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Известные гемблеры клуба Вулкан




Известные гемблеры клуба Вулкан
12 Января 2018
Теги: Игры

ВИКТОР БЛОМ

Коллега Двана по команде профессионалов FTP на Главном событии EPT London тоже поначалу немного скучал. Когда бай-ин в турнир составляет плюс-минус размер рейза в привычных играх Исильдура, а за победу в вулкан игровые автоматы демо разыгрывается сумма, которую он может выиграть за день, иногда в одном единственном банке — ясное дело, для изнурительного недельного марафона Блому требуется какая-то особая мотивация. И швед сумел в себе ее обнаружить. Виктор, похоже, с самой первой раздачи решил выигрывать все банки, в которых принимает участие. В какой-то момент на второй день турнира у него в стеке оказалось полмиллиона фишек. То есть несколько сотен больших блайндов. Но Блом не унимался и продолжал бесчинствовать. То раздарит четверть стека, то заберет назад. Словом, играл непринужденно и расковано.

Разумеется, стиль Исильдура — бальзам на душу начинающего покерного фаната. Любовь народная к «Вите» по-настоящему безгранична. Изо дня в день в твиттерном голосовании стол Блома неизменно выигрывал у конкурентов за право быть телевизионным. Когда спустя 15 минут после очередного возобновления трансляции Виктора пересадили из-за телевизионного стола, турнир пришлось прервать. Его недавние партнеры отправились в лобби за обыкновенный стол, а Исильдура вместе с новыми оппонентами вернули на сцену под прицел телекамер. Когда Блом вылетел на 44-м месте, запихнув 40 ББ на монстр-дро против сета, кто-то написал в твиттер: «К черту этот покер, сделайте телевизионным обеденный стол Исильдура!»

МЕРСЬЕ И МАКДОНАЛЬД

В предфинальный день совершенно на ровном месте повздорили в твиттере Майк МакДональд и Джейсон Мерсье. И ладно бы темой ссоры стала изрядно надоевшая всем манера МакДональда изучать оппонентов: когда он впивается взглядом в оппонента, методично отсчитывает фишки, а потом выбрасывает карты в пас. Но нет же. Джейсону просто не понравились байки Майка.

Мерсье: «Кто-нибудь может заткнуть МакДональда? Мы тут пытаемся в покер играть, тебя никто не слушает». Макдональд: «Как славно играть за одним столом с воспитанными людьми. Жаль, Мерсье ничего не знает об этом». Мерсье: «Ну как вам это нравится? Майк совсем притих после моего твита!» Вскоре Джейсон Мерсье покинул игру (25-е место). МакДональд тут же поинтересовался, как у Джейсона дела в турнире, и сам вылетел 20-м. Ради чего все это было — непонятно.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Игровые автоматы – что делать,... - . (+27)
Клуб Вулкан: что ждет игроков... - . (+27)
Клуб Вулкан: безопасная и увле... - . (+33)
Вулкан – самые прогрессивные и... - . (+33)
Суперслотс онлайн... - . (+28)
Вулкан официальный сайт: обзор... - . (+70)
Вулкан Платинум: официальный с... - . (+85)
Клуб Вулкан – райский уголок в... - . (+74)
Вулкан Москва — реальные отзыв... - . (+105)
Клуб Вулкан – территория драйв... - . (+125)
Вулкан Делюкс: видеослоты, роз... - . (+122)
В клубе Вулкан мечты сбываются... - . (+114)
Игровые автоматы онлайн – лучш... - . (+113)
Money Game - ваш шанс стать ми... - . (+153)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке