ВИКТОР БЛОМ

Коллега Двана по команде профессионалов FTP на Главном событии EPT London тоже поначалу немного скучал. Когда бай-ин в турнир составляет плюс-минус размер рейза в привычных играх Исильдура, а за победу в вулкан игровые автоматы демо разыгрывается сумма, которую он может выиграть за день, иногда в одном единственном банке — ясное дело, для изнурительного недельного марафона Блому требуется какая-то особая мотивация. И швед сумел в себе ее обнаружить. Виктор, похоже, с самой первой раздачи решил выигрывать все банки, в которых принимает участие. В какой-то момент на второй день турнира у него в стеке оказалось полмиллиона фишек. То есть несколько сотен больших блайндов. Но Блом не унимался и продолжал бесчинствовать. То раздарит четверть стека, то заберет назад. Словом, играл непринужденно и расковано.

Разумеется, стиль Исильдура — бальзам на душу начинающего покерного фаната. Любовь народная к «Вите» по-настоящему безгранична. Изо дня в день в твиттерном голосовании стол Блома неизменно выигрывал у конкурентов за право быть телевизионным. Когда спустя 15 минут после очередного возобновления трансляции Виктора пересадили из-за телевизионного стола, турнир пришлось прервать. Его недавние партнеры отправились в лобби за обыкновенный стол, а Исильдура вместе с новыми оппонентами вернули на сцену под прицел телекамер. Когда Блом вылетел на 44-м месте, запихнув 40 ББ на монстр-дро против сета, кто-то написал в твиттер: «К черту этот покер, сделайте телевизионным обеденный стол Исильдура!»

МЕРСЬЕ И МАКДОНАЛЬД

В предфинальный день совершенно на ровном месте повздорили в твиттере Майк МакДональд и Джейсон Мерсье. И ладно бы темой ссоры стала изрядно надоевшая всем манера МакДональда изучать оппонентов: когда он впивается взглядом в оппонента, методично отсчитывает фишки, а потом выбрасывает карты в пас. Но нет же. Джейсону просто не понравились байки Майка.

Мерсье: «Кто-нибудь может заткнуть МакДональда? Мы тут пытаемся в покер играть, тебя никто не слушает». Макдональд: «Как славно играть за одним столом с воспитанными людьми. Жаль, Мерсье ничего не знает об этом». Мерсье: «Ну как вам это нравится? Майк совсем притих после моего твита!» Вскоре Джейсон Мерсье покинул игру (25-е место). МакДональд тут же поинтересовался, как у Джейсона дела в турнире, и сам вылетел 20-м. Ради чего все это было — непонятно.