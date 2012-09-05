Петербургские архитекторы выполняли проекты и по прямому заказу. Так были, в частности, выполнены проекты Никольского казачьего собора в Омске (арх. В.П. Стасов, 1833), Рождественского собора в Красноярске (арх. К.А. Тон, 1843), кафедрального собора в Омске (арх. Э. Виррих, 1891), главного корпуса Томского университета (арх. А. Бруни, 1880), главного корпуса технологического института (арх. Р. Марфельд, 1897), театра в Барнауле (арх. И. Петров-Ропет, 1897), домов торговых и страховых обществ «Саламандра» и «Треугольник» в Омске (арх. Н. Веревкин, 1910-е), дома судебных установлений в Омске (арх. В. Прусаков, 1910-е) и др.

Вплоть до открытия инженерно-строительного факультета при Томском технологическом институте (в 1902 году открылся факультет, а в 1909 — архитектурно-строительная специальность) подготовка архитекторов и гражданских инженеров осуществлялась в институтах европейской части России — в основном в петербургском Институте гражданских инженеров и в Академии художеств. Среди их выпускников были и коренные сибиряки; в основном они, а также некоторые выходцы из Европейской России, связавшие свою судьбу с Сибирью, особенно много сделали для отстройки и украшения сибирских городов. Посмотрев Форум вы сможете прочитать отзывы о современных застройщиках и выбрать подходящего.

Среди архитекторов, плодотворно работавших в сибирских городах и особенно выделявшихся в своей творческой деятельности, следует назвать некоторых: в Иркутске это были Г. В. Розен и В. А. Рассушин, в Томске — А.П. Деев, Г. С. Батеньков, К.К. Лыгин, в Новониколаевске — А.Д. Крячков, в Красноярске — В. А. Соколовский, Л. А. Чернышев, С. Г. Дриженко, в Омске — Э. И. Эзет и О. В. Деми, в Чите — Г. В. Никитин.

Сибирские архитекторы работали в различной творческой манере. На их профессиональную деятельность оказывали влияние стилевые направления, распространенные в те или иные годы и отражавшие эстетические взгляды своего времени, а также уровень развития строительной науки и техники. На практическую деятельность накладывала отпечаток и вся обстановка бюрократическо-чиновничьего управления. Большинство дипломированных архитекторов и гражданских инженеров, состоящих на гражданской службе, выполняли административные функции, а также осуществляли общий контроль за строительством объектов и регулирование застройки города. Это была довольно привилегированная часть технической интеллигенции (младший губернский архитектор, например, имел годовой оклад 2000 рублей, а старший — 3000).

Из архитекторов, занимавшихся частной практикой, т. е. составлением проектов и производством работ в качестве подрядчиков и «оптовых строителей», свои проектно-подрядные конторы имели: в Красноярске — гражданский инженер А. А. Фольбаум, в Томске — гражданский инженер П.П. Наранович, архитекторы П.Ф. Федоровский и К.К. Лыгин, гражданский инженер А.Д. Крячков (впоследствии переехавший в Новониколаевск), в Иркутске — гражданский инженер П.И. Масленников, архитектор А. И. Кузнецов, в Чите — архитектор Г. В. Никитин.