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Измерители расходов воздуха и топлива
5 Марта 2020
Теги: авто

В современных системах управления рабочими циклами двигателей все большее применение в качестве командных параметров приобретают цикловой расход воздуха и расход топлива. Длительное время непосредственные измерения этих параметров были связаны со значительными трудностями. Измерения этих параметров проводили, как правило, в стационарных лабораторных условиях и не применяли в бортовых системах управления. Вместе с тем достижения в расходо-измерительной технике позволили создать ряд измерителей расходов воздуха и топлива.

Измерители расхода воздуха. Известно большое число принципов и средств для измерения расхода потоков вещества. В настоящее время только для измерений расходов газа насчитывается более пятидесяти способов. Однако не все они подходят для использования в автомобильной технике.

Классификация автомобильных расходомеров воздуха представлена на рис. 28. В нее включены как промышленно выпускаемые измерители расхода, так и находящиеся в стадии разработки.

Аэродинамические расходомеры воздуха. В первую группу можно объединить давно известные, но модифицированные с учетом предъявляемых требований устройства. Например, предлагается применять системы, включающие одно или несколько сужающих устройств (сопел, диффузоров). Подобные конструкции в системах управления топливоподачей применялись (механическая система впрыскивания фирмы „Рочестер”), несмотря на те недостатки, которые несет с собой это техническое решение. К ним можно отнести:

сравнительно узкий диапазон измеряемых расходов, требующий установки нескольких сужающих устройств с механизмом переключения измерительных каналов;

возможность измерения только объемного расхода;

сложность преобразования давления в электрический сигнал;

принципиальная непригодность для измерения пульсирующих потоков.

Стремление в какой-то мере избавиться от перечисленных недостатков привело к значительному усложнению конструкций, превратив их в сложные пневмоэлектромеханические устройства, что лишило сужающие устройства главных преимуществ простоты и надежности. В настоящее время промышленностью не выпускаются системы управления двигателем с сужающими устройствами.

К следующей группе устройств относятся устройства, основанные на преобразовании расхода (скорости) потока в электрический сигнал через механические перемещения элементов, например расходомеры, в которых используется принцип набегания потока воздуха на заслонку, установленную в трубопроводе.


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