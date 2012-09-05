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Измерители расходов воздуха и топлива - расходомер системы Мотроник
7 Марта 2020
Теги: авто

На основе системы Л-Джетроник фирма „Бош” в дальнейшем создала комплексную систему Мотроник (Motionic), управляющую не только системой топливоподачи, но и системой зажигания. В этой системе используется расходомер воздуха, имеющий аналогичный принцип действия. Он отличается от расходомера системы Л-Джетроник несколько большими габаритными размерами (в частности, диаметр входа измерительного канала увеличен с 56 до 75 мм), большим диапазоном измеряемых расходов и видом выходной характеристики. У расходомера системы Л-Джетроник гиперболическая характеристика, а у расходомера системы Мотроник - линейная.

Как и измеритель расхода системы Л-Джетроник, расходомер системы Мотроник представляет собой отдельный взаимозаменяемый блок, устанавливаемый в подкапотном пространстве автомобиля между воздухоочистителем и впускным коллектором двигателя. Встречаете бизнес-партнеров? В таком случае прокат ленд крузер 200 - это то, что нужно. Автомобиль представительского класса создаст необходимое впечатление.

Рассмотренные измерители, несмотря на простоту, имеют обычный для электромеханических систем недостаток - наличие подвижных деталей и скользящих контактов.

Главным направлением развития технических систем, в том числе и расходомерной техники, является тенденция к статичности конструкций и переход к функционированию элементов с макро- на микроуровень. Поэтому расходомерам без подвижных элементов необходимо уделить особое внимание, К ним относятся устройства ионизационного, ультразвукового, вихревого и термоанемометрического типов.

Ионизационные расходомеры. Работа группы ионизационных расходомеров основана на создании потока ионов в трубо проводе и определении расхода по перемещению потока в направлении движения воздуха. Поток ионов может создаваться с помощью радиоактивных излучений или электрических полей.

Измерители расхода с применением тлеющего (коронного) разряда выгодно отличаются от расходомеров с искровым или дуговым разрядами принципиальной и конструктивной простотой. Идея использования тлеющего разряда для измерения характеристик газового потока была известна еще в начале 30-х гг. Сейчас она находит применение на основе последних достижений электроники и приборостроения.

В газоразрядном расходомере фирмы „Нисан” (Nissan) между парой электродов, введенных в поток, периодически создаются импульсы высокого,напряжения с помощью высоковольтного генератора (патент США N° 4282751). Возникающий при каждом импульсе коронный разряд создает в потоке облако отрицательно заряженных ионов, увлекаемое потоком и движущееся со скоростью потока к расположенному ниже по ходу приемному электроду. При достижении облаком заряженных ионов приемного электрода возникает изменение силы тока на этом электроде и электрический импульс через усилитель поступает на счетчик импульсов. Далее следует новый импульс на коронирующем электроде и процесс повторяется. Таким образом, число импульсов на приемном электроде пропорционально расходу воздуха.

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