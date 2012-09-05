Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Измерители давления




Измерители давления
4 Марта 2020
Теги: авто

Датчики с упругими чувствительными элементами и контактными преобразователями. С помощью датчиков низкого давления (абсолютного или относительного) определяют давление (вакуум) во впускном трубопроводе двигателя. Сигнал указанных датчиков используется в качестве главного параметра при управлении двигателем.

В настоящее время для управления зажиганием и топливо-подачей делаются попытки использовать особенности изменения давления внутри цилиндра в рабочем цикле двигателя, что требует применения датчиков высокого давления (до 8...10 МПа).

На ранних этапах развития электронных систем управления двигателем давление ртр во впускном трубопроводе измерялось с помощью пневмоэлектрических датчиков потенциометрического типа, преобразующих изменение давления р^, в изменение напряжения или тока. Как правило, это достигалось перемещением движка потенциометра с помощью мембранного или сильфонного чувствительного элемента. Деформация элемента от действующего на него давления передается с помощью кинематической связи на подвижную щетку потенциометра, изготовленного с проволочным или пленочным резистором. На выходе датчика снимается напряжение, пропорциональное перемещению щетки потенциометра. Такие приборы отличаются довольно высокой линейностью. Принципиальным недостатком рассматриваемых датчиков является наличие подвижных механических элементов и сравнительно большого числа промежуточных звеньев в цепи передачи информации, что отрицательно влияет на точность и надежность всей системы.

На смену датчикам с мембранным чувствительным элементом пришли бесконтактные индуктивные датчики, в которых при перемещении чувствительного элемента (мембраны, анероида или сильфона) изменяется воздушный зазор в магнитопроводе, а следовательно, и магнитное сопротивление магнитопровода, что в свою очередь приводит к изменению индуктивности катушки, включенной в мостовую измерительную схему. Разбалансирование моста вызывает появление электрического сигнала, поступающего после его усиления в блок управления. Чувствительность индуктивного датчика, равная обычно 200...300 мВ/мм, позволяет применять довольно простую схему усилителя постоянного тока.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Датчики и измерители рабочих п... - . (+17)
Структурный анализ систем упра... - . (+46)
Дилер Ленд Ровер - . (+73)
Автомобильный двигатель как об... - . (+64)
В чужой весовой категории... - . (+106)
Услуги эвакуатора в Москве... - . (+117)
KIA 2019 - качество и надежнос... - . (+101)
Стопы «в законе» - . (+104)
Диагностическая карта... - . (+157)
Ресивер KD-LX555R - . (+104)
Солнце Калифорнии... - . (+104)
Новый Mustang - . (+110)
Цена победы - . (+84)
Поехали! - . (+76)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке