Датчики с упругими чувствительными элементами и контактными преобразователями. С помощью датчиков низкого давления (абсолютного или относительного) определяют давление (вакуум) во впускном трубопроводе двигателя. Сигнал указанных датчиков используется в качестве главного параметра при управлении двигателем.

В настоящее время для управления зажиганием и топливо-подачей делаются попытки использовать особенности изменения давления внутри цилиндра в рабочем цикле двигателя, что требует применения датчиков высокого давления (до 8...10 МПа).

На ранних этапах развития электронных систем управления двигателем давление ртр во впускном трубопроводе измерялось с помощью пневмоэлектрических датчиков потенциометрического типа, преобразующих изменение давления р^, в изменение напряжения или тока. Как правило, это достигалось перемещением движка потенциометра с помощью мембранного или сильфонного чувствительного элемента. Деформация элемента от действующего на него давления передается с помощью кинематической связи на подвижную щетку потенциометра, изготовленного с проволочным или пленочным резистором. На выходе датчика снимается напряжение, пропорциональное перемещению щетки потенциометра. Такие приборы отличаются довольно высокой линейностью. Принципиальным недостатком рассматриваемых датчиков является наличие подвижных механических элементов и сравнительно большого числа промежуточных звеньев в цепи передачи информации, что отрицательно влияет на точность и надежность всей системы.

На смену датчикам с мембранным чувствительным элементом пришли бесконтактные индуктивные датчики, в которых при перемещении чувствительного элемента (мембраны, анероида или сильфона) изменяется воздушный зазор в магнитопроводе, а следовательно, и магнитное сопротивление магнитопровода, что в свою очередь приводит к изменению индуктивности катушки, включенной в мостовую измерительную схему. Разбалансирование моста вызывает появление электрического сигнала, поступающего после его усиления в блок управления. Чувствительность индуктивного датчика, равная обычно 200...300 мВ/мм, позволяет применять довольно простую схему усилителя постоянного тока.