Зазор, измеряемый при сборке, может быть:

осевым, в направлении оси собираемого изделия;

радиальным, в направлении радиуса собираемого изделия;

боковым, в любом другом направлении, например по касательной.

Универсальным инструментом для измерения зазора является щуп. Стандартизованный набор состоит из щупов различной толщины, которыми можно измерять зазоры с точностью до 0,01 мм в хорошо доступных местах. Специальный щуп применяют для измерения зазора в труднодоступном месте. Он отличается от стандартного геометрической формой, позволяющей проникнуть в глубь изделия и измерить там зазор. Изготовляют специальный щуп в виде калибра — проходного и непроходного.

На рис. 8.29 представлена схема измерения осевых зазоров А ь А 2 изогнутым щупом-калибром 2 и радиальных зазоров Б х , Б 2 набором пластинчатых щупов 1.

В тех местах собираемого изделия, куда невозможно проникнуть даже специальным щупом для замера зазора, применяют метод свинцовых проволочек. Его сущность заключается в следующем. Берут три проволочки, диаметр которых несколько большепредполагаемого зазора, и укладывают их в процессе сборки в соответствующие места. Собирают изделие, завинчивая все крепежные детали по требованиям сборочного чертежа. В местах предполагаемых зазоров мягкие свинцовые проволочки при этом сплющиваются. После разборки соединения измеряют толщину проволочек в местах сплющивания, которая равна действительному зазору в соединении.

Для измерения зазора применяют также индикаторное приспособление, когда зазор имеет вид люфта, приспособления с емкостным, индуктивным или оптическим датчиками.

Определить зазор в соединении можно расчетным путем, используя сборочные размерные цепи. Для этого необходимо знать действительные размеры звеньев цепи, т.е. действительные размеры собираемых деталей.