Для измерения отклонения от перпендикулярности поверхностей применяют жесткий эталонный угольник, который устанавливают таким образом, чтобы одна его сторона плотно прилегала к одной поверхности, а вторая — к другой, пеперпендикулярность которых проверяют. По размеру просвета между стороной угольника и плоскостью сборочной единицы с учетом длины стороны угольника определяют значение неперпендикулярно-сти.

На рис. 8.27, а представлена схема измерения отклонения от перпендикулярности плоскостей А и Б сборочной единицы 1 с помощью жесткого эталонного угольника 3. На инструментальную плиту 6 установлена проверяемая сборочная единица 1 поверхностью А Угольник 3 устанавливают одной стороной на плиту, а другую сторону подводят до соприкосновения с поверхностью Б. По толщине щупа 2, вводимого в образовавшийся зазор между стороной угольника и поверхностью Б, и длине стороны угольника определяют угловое отклонение от перпендикулярности, используя одну из тригонометрических функций.

Измерение перпендикулярности поверхности индикаторным приспособлением. При измерении отклонения от перпендикулярности поверхностей индикаторным прибором возможны различные схемы измерения. На рис. 8.27, б представлен один из возможных вариантов измерения, когда измерительное приспособление в исходное положение настраивают по жесткому эталонному угольнику .

Для определения углового значения неперпендикулярности необходимо знать расстояние С между измерительным наконечником и жестким упором 7, а также показания индикатора 5. При подведении заранее настроенного приспособления к плоскости Б до плотного прижатия к ней упора 7 индикатор 5 покажет значение неперпендикулярности плоскостей А и Б на расстоянии С.

На рис. 8.28 представлена схема измерения отклонения от перпендикулярности плоскости А сборочной единицы 3 и оси вала 1. Индикаторное приспособление 2 устанавливается на вал точной цилиндрической поверхностью и проворачивается вокруг него на один оборот. После установки измерительного приспособления на выступающий конец вала досылают измерительный наконечник индикатора до упора в плоскость А, устанавливают стрелку индикатора на ноль и плавно проворачивают приспособление на один оборот. По максимальному отклонению стрелки индикатора и размерам индикаторного приспособления, используя тригонометрическую функцию, определяют угловую величину неперпендикулярности плоскостей А и Б.