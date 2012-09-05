Так как индикаторный прибор используют для снятия относительного показания, то перед измерением его настраивают по эталону на требуемый размер. Для определения наружного размера детали 4 индикатор 2, закрепленный на индикаторной стойке 1, установленной на измерительной плите, настраивают на нулевое значение по эталону 3 . Размер эталона должен быть равен номинальному значению измеряемого размера. При установке вместо убранного эталона измеряемой детали 4 точного отверстия в детали 2 индикаторным нутромером 1 производят не менее чем в трех сечениях: а—а; б—б; в—в , перпендикулярных оси измеряемого отверстия, и не менее чем в двух взаимноперпендикулярных направлениях к—к и т—т в каждом из сечений. По результатам измерений определяют конусность или овальность отверстия и вычисляют действительные параметры соединения с учетом действительных значений параметров поверхности сопрягаемой детали.

Измерение взаимного положения деталей в процессе сборки изделий производят с целью определения следующих сборочных параметров:

радиальное биение поверхности вращения относительно оси другой поверхности вращения;

торцевое биение поверхности вращения относительно оси другой поверхности вращения;

отклонение от параллельности плоской поверхности и оси поверхности вращения;

отклонение от перпендикулярности плоской поверхности и оси поверхности вращения.

Измерение радиального биения поверхности вращения относительно оси другой поверхности вращения производят индикаторным приспособлением, в конструкцию которого входит индикаторный прибор, например индикатор часового типа или миниметр.

Схема измерения радиального биения поверхностей А и Б относительно оси поверхности С представлена на рис. 8.24. При этом проверяемая сборочная единица 2 установлена на призмы 6 цилиндрической поверхностью С. Измерительный наконечник индикатора 1 входит в контакт с поверхностью А напрямую, а измерительный наконечник индикатора 3 контактирует с поверхностью Б через рычаг 5. Оба индикатора 1 и 3 перед началом измерений установлены в нулевое положение. При плавном повороте проверяемой сборочной единицы 2 на один полный оборот индикаторы покажут значение радиального биения поверхностей А и Б относительно оси поворота проверяемого изделия . Для исключения дополнительной погрешности приспособление собирают на жестком основании 4, а индикаторы хорошо закрепляют на своих местах.

Измерение торцевого биения производят индикаторным приспособлением. При измерении торцевого биения поверхности А относительно оси поверхности Б сборочной единицы 2 необходим осевой упор 1, исключающий перемещение контролируемого изделия в направлении измерения, т.е. в осевом направлении. Проверяемое изделие устанавливают на призмы 5, плотно прижимают к ним и к упору 1 и плавно проворачивают вокруг оси базовой поверхности на один оборот.