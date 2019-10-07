Концерн Volkswagen решил навести в команде порядок. Сейчас координатор концерна по автоспорту Франц-Иозеф Пэфген взял ситуацию в Skoda под жесткий контроль, и команда лишена возможности принимать решения самостоятельно. Команда не заявлена в чемпионат мира и занимается доводкой автомобиля.

Вместо ушедшего Ориоля в команду вернулся немец Армии Шварц, имеющий поддержку спортивного отдела Audi. Перед ним поставлена задача сделать Fabia конкурентоспособной. Что из этого получится — мы сможем увидеть в начале июня на ралли “Ак- рополис”, где намечен дебют обновленной Fabia WRC. Будем надеяться, что он tie окажется провальным, и Skoda вернется в чемпионат с хорошим автомобилем.

Возвращаясь к разговору о чемпионате, следует признать, что происходящие изменения в ралли — процесс вынужденный. В любом виде спорта развитие зависит от интереса зрителей, телезрителей, а значит и рекламодателей. Поэтому вполне оправдано и появление дополнительных этапов, и сокращение дистанции гонок, и повторяющиеся “доны, и создание максимальных удобств для телеканалов. В перспективе можно ожидать даже введения отдельного зачета по каждому дню соревнований. Кому-то может показаться, что ралли слишком изменилось. Но это — требование времени.