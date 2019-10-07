Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Изменения в ралли




Изменения в ралли
22 Января 2020
Теги: авто

Концерн Volkswagen решил навести в команде порядок. Сейчас координатор концерна по автоспорту Франц-Иозеф Пэфген взял ситуацию в Skoda под жесткий контроль, и команда лишена возможности принимать решения самостоятельно. Команда не заявлена в чемпионат мира и занимается доводкой автомобиля.

Вместо ушедшего Ориоля в команду вернулся немец Армии Шварц, имеющий поддержку спортивного отдела Audi. Перед ним поставлена задача сделать Fabia конкурентоспособной. Что из этого получится — мы сможем увидеть в начале июня на ралли “Ак- рополис”, где намечен дебют обновленной Fabia WRC. Будем надеяться, что он tie окажется провальным, и Skoda вернется в чемпионат с хорошим автомобилем.

Возвращаясь к разговору о чемпионате, следует признать, что происходящие изменения в ралли — процесс вынужденный. В любом виде спорта развитие зависит от интереса зрителей, телезрителей, а значит и рекламодателей. Поэтому вполне оправдано и появление дополнительных этапов, и сокращение дистанции гонок, и повторяющиеся “доны, и создание максимальных удобств для телеканалов. В перспективе можно ожидать даже введения отдельного зачета по каждому дню соревнований. Кому-то может показаться, что ралли слишком изменилось. Но это — требование времени.

.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
КранАвтоЗапчасть... - . (+41)
Раллийные азы и буки... - . (+42)
Детейлинг – новое слово в авто... - . (+53)
МАЗ 4370 «Зубренок» – незамени... - . (+49)
Серьезная реорганизация... - . (+50)
Bookingcar - сервис аренды авт... - . (+53)
Шансы на успех - . (+96)
Ко всем нужен подход... - . (+108)
Запчасти УАЗ - . (+123)
Подготовка автомобиля... - . (+111)
В чем отличие? - . (+110)
Будущее уже наступило... - . (+116)
Бюджет в автоспорте... - . (+105)
Популярное на форуме
Иркутск (путеводитель)... - 26 минут назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 2 часа назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11 часов назад
Автошоу в Киеве 2012... - 3 дня назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 3 дня назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 5 дней назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 5 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 02:19, 20 Декабря 2019
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке