Основная составляющая такого явления – большая разница между временем, потраченным на выполнение задания и качеством работы. Впервые это несовпадение было выявлено специалистами из экономической сферы, которые установили, что если самочувствие сотрудника не самом высоком уровне, его трудоспособность значительно снижается. Такой фактор существенно бьет по финансовому состоянию компании – она должна оплачивать отпуск, лечение, страховку. Со временем было также определено, что презентеизм может быть спровоцирован не только этим, он также зависит от того, как работник выполняет свои обязанности.





Работа до могилы

Показательной для трудоголиков может стать история Морица Эрхардта, которая просочилась в СМИ в 2013 году. Этот мужчина работал в банковском офисе трое суток без перерывов. Моральное и физическое перенапряжение привело к смерти. И это при том, что Морицу Эрхардту был только 21 год. После этой ситуации пришли к выводу, что сверхурочная работа в финансовой сфере – негласная традиция. Поэтому часто новичков «нагружают по полной», чтобы проверить его выносливость.

Часто презентеизм напрямую зависит от того, какие традиции сложились в пределах определенной компании. Например, на крупных предприятиях Японии никто не может покинуть рабочее место раньше руководителя, а если компания работает на территории нескольких стран, то это правило распространяется на все филиалы, вне зависимости от континента. Культура и традиции организации обязывают работников оставаться на рабочем месте без потребности.

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Есть ли смысл перетруждаться?

Если работать более двух часов без перерыва – это сразу почувствуется. Усталость накапливается на протяжении всего дня, что характеризуется следующим:

эффективность работы снижается за счет снижения концентрации и большого количества ошибок;

усталость отдает головной болью и ощущением затуманенности;

организм дает сигналы о необходимости отдыха, клонит в сон, падает настроение .

Иногда желание и стремление работать без перерывов связывают с тем, что в детстве к такому ребенку предъявляли слишком высокие требования, жестко критиковали или он сталкивался с постоянными запретами.

Трудолюбие и желание работать – это хорошее свойство для человека из любой профессиональной отрасли, однако, если использовать эту черту характера неразумно и в чрезмерном количестве, она принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому следует научиться отдыхать вовремя.