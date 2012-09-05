Чешские “Skoda Felicia” уже в этом году начнут собирать в Удмуртии на заводах АО “Ижмаш”. По крайней мере, об этом говорит “Соглашение о намерениях”, подписанное в декабре заместителями председателей правительств России и Чехии Юрием Маслюковым и Павлом Мертликом. Для реализации проекта планируется создать совместное предприятие, контрольный пакет акций которого будет принадлежать чешской стороне. Общие капиталовложения оцениваются в $300 млн. Их, в основном, предоставит группа “Volkswagen”. Причем “...займы и кредиты со стороны привлекаться не будут,” - заявил представитель VW Детлеф Виттиг.

Согласно предварительным расчетам, уже в 1999 году “Ижмаш” выпустит около 5.000 машин. Затем производство должно расти такими темпами, чтобы к 2004 году достичь максимальной ежегодной производительности в 80.000 автомобилей. Председатель правления “Skoda Auto” Вратислав Кулганек не исключил, что восьмидесятитысячный рубеж может быть достигнут и раньше. Руководители проекта считают, что при успехе на первой стадии, производство вполне может увеличиться до 170.000 машин в год.

Более того, на подписании соглашения в здании российского правительства было официально заявлено, что вслед за “Felicia” в программе “Ижмаша" появится принципиально новый автомобиль малого класса. Говорят, что пока засекреченная модель уже демонстрировалась нашему зампреду Маслюкову. Не исключено также, что новый автомобиль будет модернизированной версией “Polo”.

Для реализации проекта строить новый корпус не потребуется. Производство разместится в уже имеющихся цехах. Понадобится лишь замена оборудования. Сначала сборка будет вестись так называемым “отверточным” методом. Впоследствии планируется использовать российские комплектующие. Последнее обязательно, иначе СП не имеет права на таможенные, налоговые и прочие льготы, предусмотренные президентским указом об инвестициях в автомобилестроение России.

Этот проект имеет от других серьезное отличие, которое позволяет надеяться на действительно положительный результат. Дело в том, что другие автокомпании заявили о совместной сборке до кризиса и, таким образом, просто не учли многих финансовых факторов. Подписание же документов о сборке в Ижевске состоялось сейчас. Значит, негативные кризисные факторы учтены.