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Ижевские автосалоны
12 Января 2017
Теги: авто

О преимуществах приобретения разных моделей авто в автосалонах знает любой из нас. Кроме гарантийного обслуживания клиент получает возможность воспользоваться целым рядом преимуществ, которые предлагают современные автосалоны. Исключением в этом отношении не являются и автосалоны Ижевска. В городе сейчас действует множество официальных представительств известнейших зарубежных или же отечественных автоконцернов. Поэтому в Ижевске вы сможете приобрести любую модель авто у официального дилера разных автомобильных брендов. При этом стоимости авто в салонах не такая уж и высокая, как это кажется с первого взгляда. 

Если вы интересуетесь моделями таких известнейших марок, как Ситроен или же Хендай, тогда вы непременно должны обратиться в КОСМОС-Авто. Данный автосалон является официальным дилером перечисленных автоконцернов в Ижевске. Если подходящую модель вы не сможете выбрать из представленных в шоу-руме машин, тогда закажете ее, и вам доставят нужную модель в строго оговоренные сроки. Автосалон предлагает своей потенциальной клиентуре такие услуги, как лизинг, кредитование, страхование или же Трейд-Ин. Кроме этого здесь желающие смогут воспользоваться сервисным обслуживанием, получить оригинальные запчасти или же любое дополнительное оборудования для автомобилей перечисленных марок. На территории автосервиса желающие смогут также воспользоваться сертифицированным пунктом ТО. 

В автосалоне под названием ИТС-Авто вы найдете наиболее богатый выбор моделей Мазда. Данный автосалон является дилерским центром этого автоконцерна. Здесь же действует сервис-центр, в котором возможно проведение диагностики любых моделей Мазда с последующим ремонтом или же сервисным обслуживанием. Многие автолюбители предпочитают новым авто старые, уже побывавшие в пользовании машины. Такой интерес обусловлен дешевой стоимостью подобных образцов.

Если вы интересуетесь вторичными авто в Ижевске, непременно посетите автосалон Мега-Авто. Здесь вы найдете впечатляющую коллекцию машин с пробегом. Кроме этого MEGA-Авто занимается срочным выкупом подобных авто, выплачивая их владельцам свыше 95 процентов рыночной стоимости. Здесь же владельцы автомашин смогут воспользоваться такими услугами, как автокредитование, обмен или же их продажа. Сделки оформляются официально, с полной гарантией безопасности.

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