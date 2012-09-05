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Изготовление трубки
9 Сентября 2021
Теги: авто

Входной контроль труб, поступивших со склада материалов в цех, проводят с целью их отбраковки или отдельных участков с трещинами, остаточной деформацией и скрытыми дефектами, которые могут нарушить герметичность системы изделия при его эксплуатации.

Резка трубы на мерные части производится дисковой пилой или абразивным кругом на отрезном станке. Нарезанные заготовки тщательно очищают от заусенцев и грязи механическим, гидроабразивным, химическим или ультразвуковым методом.

Разделка концов трубок  производится роликом или конусом на станке.

Гибка трубок производится на трубогибочном станке, в штампах или вручную с использованием специальных приспособлений, исключающих такие дефекты, как сплющивание, складки или гофры, трещины. Для контроля формы изгиба применяют эталонные трубки.

Приварка элементов аппаратуры, таких как ниппель, штуцер, фланец, к концам трубки выполняется газовой или дуговой сваркой в сборочно-сварочных приспособлениях.

Контроль качества трубопровода состоит в проверке правильности формы, качества сварки или пайки, герметичности мест соединения. После проверки трубопровод тщательно промывают, ставят технологические заглушки на все отверстия и клеймо контролера.

Сборка штуцерного соединения трубопроводов. Порядок сборки штуцерного соединения следующий. После тщательного осмотра деталей, влияющих на герметичность стыка, надевают прокладку 4  на цилиндрическую поверхность втулки 5 без перекосов и закрутки. Затем подводят другой трубопровод со штуцером 2 и соединяют обе части, вводя цилиндрическую часть втулки 5 в отверстие штуцера 2. Располагают состыкованные участки трубопроводов по одной линии и навинчивают на резьбу штуцера накидную гайку 3, надетую на трубопровод перед приваркой втулки 5. Завинчивают резьбовое соединение с заданным усилием, придерживая другим ключом штуцер 2 от поворота во избежание закручивания трубок.


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