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Изгибающий момент
1 Февраля 2018
Теги: авто

При прогибе рессорного листа действуют одновременно две силы, а именно: нагрузка Р и сила внутренних напряжений. В рессоре, сделанной из многих листов, возникает сверх того при самом начале прогиба известное скольжение листов одного по другому, порождающее силу взаимно го трения. Действие этого трения противоположно действию изгиба и потому действует в том же направлении, что и силы, которые вызываются напряжениями в материале. Во время прогиба рессоры разница между силой, возникающей вследствие нагрузки рессоры, и силой, вызываемой внутренним напряжением, достаточна для противодействия сопротивлению от трения листов рессоры, откуда следует, что при равенстве упомянутой силы силе трения про гиб прекратился бы совсем. Отсюда видно, что при этом прогиб рессор будет уменьшаться, хотя пропорциональное уменьшение и не будет столь интенсивным,—оно будет зависеть также от числа листов и от степени выгнутости последних.

Как показали испытания, у рессоры из восьми листов в сухих условиях (без смазки) наблюдалось затухание колебаний приблизительно в течение трех с половиной полных периодов или в четырнадцать четвертей периода, каждый из которых соответствует одному полному отклонению рессоры от положения ее равновесия. Поэтому лишь около 7°/0 заключающейся в рессоре энергии поглощается при полном прогибе, вызываемом указанным трением, причем у хорошо смазанной рессоры такое поглощающее действие оказалось бы даже значительно менее интенсивным Это показывает, что в обыкновенных условиях в передней рессоре легкового автомобиля потеря энергии от трения между листами в течение четверти периода колебания не превышает 5%, а для задней рессоры не превышает в среднем 8%. Эти величины и следует иметь в виду при определении прогиба и напряжений в рессорах.


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тут были комменты. RIP!






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