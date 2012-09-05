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История развития сети игровых автоматов
5 Октября 2018
Теги: Игры

клуб вулкан

Яркий, красно-синий логотип сети игровых автоматов «Вулкан» знают многие. Сама сеть игровых машин-автоматов впервые появилась более двух десятилетий назад. Причём мы то время не разбирались как следует ни в игровых автоматах, ни в азартных играх. Именно в эту незаполненную нишу и пришёл новый игрок, выросший со временем в знаменитую сеть. Как и всё новое, оно стало привлекать внимание обывателей, но постепенно яркая синяя вывеска стала узнаваемой, а само заведение обрело круг постоянных игроков, которые приходили играть в автоматы после работы и могли провести за игрой несколько часов. Доходило до того, что у заведения даже выстраивалась очередь — ибо надёжность и качество игровых автоматов сыграли свою роль лучше всякой рекламы. Однако, наилучшим фактором стало то, что появлялись те, кто смог сорвать джекпот и в одночасье стать если не миллионером, то весьма обеспеченным человеком. Так, постепенно сеть игровых автоматов набирала популярность.

Развитие интернет-направления случилось в начале двухтысячных. К этому времени уже стало понятно, что потенциал сети достаточно велик и развивать свою деятельность можно и нужно в виртуальном пространстве. К тому же активизировались течения в среде законодателей, которые стремились ограничить (а то и вовсе запретить) проведение азартных игр. Зону интернета эти ограничения не касались, поэтому наиболее дальновидные владельцы казино предприняли попытку переноса своего бизнеса в интернет-пространство.

Современный игровой клуб Вулкан представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить сессию из одной или нескольких игр. При этом к обычной игре, где используется обычная игровая валюта (рубли, доллары, фунты, евро), интернет-клуб предлагает использовать и виртуальную валюту (правда, этот вариант доступен лишь в демонстрационном режиме — игре с теми же условиями для игры, но с виртуальной валютой). Демонстрационные игры наиболее привлекательны для новичков, которым не терпится познать прелесть игры, но они боятся (вполне обоснованно) проиграть свои деньги ввиду неопытности и неумения мыслить стратегически в рамках игры.

Постепенно сеть игровых автоматов «Вулкан» стала тем брендом, что встал в один ряд с теми, говоря о которых можно просто произнести их — всё остальное скажет история и славное имя.

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