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История проституток Москвы
25 Декабря 2020
Теги: ПДД

Девицы, торговавшие своим телом, встречались на Руси издавна. Еще со времен И.Грозного в крупных городах на рынках и ярмарках можно было найти «бродячих женщин», которые предлагали прохожим интимные услуги. Стражникам вменялось выявлять и задерживать подобных девиц, препровождая их в каталажку.

В «Домострое» очень порицались внебрачные связи. Однако знать и богатые люди могли позволить себе провести досуг в обществе крепостных девок, в банях на собственных хуторах, или позабавиться с ними просто на заднем дворе своего имения. Найти интересные сведения о проститутках Москвы и иных городов можно на площадке https://prostitutki.ltd/.

Некоторые послабления в отношении государства к проституции отмечаются со средины 19 века, в период царствования Николая I. Чтобы обуздать развитие венерических болезней, в Российской империи была разрешена работа домов терпимости. В них официально обслуживали посетителей проститутки, торгуя своим телом за деньги. Все девицы должны были регулярно проходить медицинское освидетельствование. У каждой из них была специальная смотровая книжка, в которую записывались даты медосмотров.

Услуги проституток Москвы

В домах терпимости разрешалось трудиться девочкам, которым уже исполнилось 17 лет. Такие заведения располагались в разных уголках Москвы. Можно было легко снять шлюху на час или на ночь в районе современных станций столичного метро: «Арбатская», «Чеховская», «Чистые пруды» и пр. Эти девицы имели специальный «желтый билет», который выдавался им вместо паспорта, и разрешал легально торговать собой в публичных домах.

В крупных городах на улицах «промышляли» индивидуалки, которые оказывали интимные услуги на съемных квартирах. Эти девицы также имели особое удостоверение личности — «бланк», такой документ позволял выискивать клиентов прямо на улице. Большинство шлюх «работало под присмотром» сутенеров, помогавших получать деньги у «несговорчивых» или «прижимистых» клиентов.

Проститутки Москвы, Питера и других городов, в царское время, постоянно выявлялись полицейскими органами и сразу ставились на учет. Индивидуалки, которые без «желтого билета» или «бланка» предлагали себя мужчинам на улицах, строго штрафовались. Конечно, были и дешевые шлюхи, работавшие в притонах или подпольных борделях, но таких нелегальных заведений в Российской империи было не так уж много.

Антон Сурков

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