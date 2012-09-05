С моделью S70/V70, до последнего рестайлинга выпускавшейся с индексом 850, у потребителей изменилось представление о продукции компании «Volvo». Впервые в истории большой «шведский чемодан» получил передний привод (до этого таковой был лишь у относительно скромных 440/460) и мощные силовые агрегаты, заставив утратить смысл выражение «вольво-драйвер»

Первая большая переднеприводная модель Volvo с индексом 850 дебютировала в 1991 году и оснащалась бензиновыми пятицилиндровыми двигателями 2,5 л (140—170 л.с.). Она отличалась большим количеством «детских болезней», которые оперативно «излечивались» конструкторами из Гетеборга. Результатом устранения большинства дефектов явилось появление в 1994-м обновленной 850-й. Изменения коснулись и моторов. Так, начали устанавливать новый 2,0 л (112-сильный) агрегат, а 2,5-литровый был модернизирован. В 1996-м в линейку моторов был включен турбодизель Audi 2,4 л (140 л.с.). Предпочитаете спортивный стиль одежды? Купить мужские кроссовки Reebok недорого можно в интеренет-магазине Фанкишоп. Все модели, представленные здесь, отличаются высоким качеством и обеспечат вам свободу действий.

В конце 1996-го провели глубокий рестайлинг модели, в результате которого она получила новое обозначение: седаны — S70, а универсалы — V70. Кроме того, в гамме кузовов были купе и кабриолет. Всего в конструкцию было внесено более 1000 изменений. В следующем году дебютировали полноприводные версии и универсал повышенной проходимости Cross Country. В 2000 году модель была снята с производства, а вот обозначение универсала благополучно переехало в следующее поколение — имя V70 получил абсолютно новый «вагон». Седан же этой генерации, стартовавший также в 2000-м. нарекли индексом S60. Это поколение оснащается новыми двигателями, в том числе турбодизелем с непосредственным впрыском топлива и мотором Bifuel, способным работать как на бензине, так и на природном газе.

И еще один момент, связанный с безопасностью: ремни снабжены датчиком, контролирующим их «пристегнутость». и. если водительский ремень не защелкнут, специальная «пищалка» будет весьма неприятно напоминать о данном обстоятельстве, а коли пассажиры пренебрегут ремнями, то на соответствующей пиктограмме об этом сообщит мигающая красная лампочка. Все это сделано вот по какой причине: работа надувных подушек рассчитана на то, что пассажиры будут пристегнуты.