История компании Volkswagen практически начинается вместе с восхождением Адольфа Гитлера на “олимп” немецкого рейхстага. В создании компании сам фюрер имел свой вклад. 94 года назад, в далеком 1933 году в отеле Kaiserhof встретились трое: Гитлер, Верлин и Порше. У Гитлера был план: создать крепкий, качественный, но доступный для среднего класса автомобиль, и при том автомобиль должен был производиться на новом заводе. План должен был быть реализован в самые короткие сроки, и потому прямо там же и выбрали главного конструктора - им стал Фердинанд Порше. Автомобиль так и стал называться - автомобиль для народа Volks-Wagen. В кратчайшие сроки Фердинандом был создан чертеж первого автомобиля Volkswagen, и через год в рейхстаге одобрили проект, и началась финансирование проекта - началось производство легендарного Фольксваген.

Через 2 года уже были готовы первые прототипы - V1, V2, V3. V2 был личным заказом Гитлера, и из себя представлял двухдверной кабриолет, а v1 и v3 отличались лишь количеством дверей: первый - двухдверной, второй - четырехдверной. Испытательный пробег у машин был внушительный - 50 000 километров, и все равно каких-либо дефектов найдено не было. Из рейхстага поступил заказ еще на 30 прототипов. Тестирование уже готовых 30 машин контролировали СС-овцы. Этим подчеркивалось важность проекта дла фюрера.

Спустя еще началось строительство завода, финансируемое Немецкой фашистской организацией. А вблизи завода строился рабочий городок с названием “Город автомобилей KdF” (kdf - немецкая нацистская организация). После разгрома немецких войск, в 45-ом году, город переименовали в Вольфсбург.

Перед самым началом войны компания выпустила еще две модели - v38s и v39s (последний - демонстрационный). Но течении последующих 6-лет компания не выпустила ни одного автомобиля для гражданских нужд - производство перегружалось военными заказами.

За годы войны volkswagen выпустил армейские автомобили VW typ 82 (внедорожник), VW typ 128 Schwimmwagen (знаменитый автомобиль-амфибия), и его улучшенный модель vw typ 166 Schwimmwagen. Также есть информация, что в годы войны компания начала производство самого большого в мире танка, но производство было остановлено после погрома фашистских войск.

После окончания второй мировой перешел к англичанам. В 1947 мир познакомился с производством завода, специализированный на обеспечение гражданских нужд, и о компании начали говорить во всем мире. А через год Volkswagen начал получать заказы уже со всей Европы.



В 1949 году со сменой руководства компания возродилась с новыми идеями и, выйдя из-под контроля англичан, расширил свои связи и увеличил масштабы продаж как во внутреннем, так и на мировом рынке. И в 1972 году компания побила рекорд по продаваемости на мировом рынке.

Начиная с 1953 года Volkswagen начал открывать дочерние компании в странах не только Европы, но и Южной Америки, Африки, и даже в Австралии.

С тех пор в копилку компании с каждым годом добавляются все больше новых моделей.

В 2007 году Россия начала сотрудничество с Volkswagen. До сих пор в Калуге действует первый российский завод Volkswagen.

Официальные представители Volkswagen есть во всех крупных городах России. К примеру, "ИнтерАвто" - официальный дилер Volkswagen в Рязани, позволит приобрести автомобиль по доступным ценам. Организация предлагает все возможные модели легковых и коммерческих автомобилей компании Volkswagen.



