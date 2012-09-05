Не каждый человек готов жить (а не выживать) только на свою зарплату, поэтому многие стараются получить выгодную подработку. Дополнительные источники дохода принято делить на активные (необходимо ваше непосредственное участие) и пассивные (от вложений).

Активные дополнительные источники дохода включают:

Знания. Установите, что вы умеете и чему можете научиться. Если список получился незначительный, вам помогут курсы, получение какой-то специальности.

Технические ресурсы. Сегодня у каждого человека (или практически каждого) есть компьютер и выход в Интернет. А в сети – большое количество полезных источников. Помощником еще может стать личное авто. При его наличии легко устроиться в такси или поработать в качестве курьера. Составьте список вещей, которые у вас есть и что из этого списка пригодится для получения финансов.

Таланты. Кто-то хорошо поет, а у кого-то получается писать такие стихи, что позавидует классики. А если вы отлично вышиваете или считаете себя профи в технике? Таланты необходимы не только для того, чтобы они были. Их можно использовать для своего дохода. Включите свой творческий потенциал и постарайтесь реализовать его.

Список пассивных дополнительных источников дохода:

Счет в банке. Речь идет о банковских вкладах. Но это касается значительных сумм, которые позволяют получить крупный процент начислений. Если у вас незначительная сумма, доход ваш будет невелик. В таком случае с помощью вклада вы просто сберегаете финансы.

Ценные бумаги. Такое владение позволяет получать от 10% прибыли ежегодно. Но заниматься бумагами лучше с помощью специалиста, который покажет несколько выгодных вариантов вложений. Как правило, ценными бумагами занимаются люди, у которых высокие доходы и достаток.

Большой бизнес. Для его создания изначально необходимы силы и финансы. Но после того, как компания упрочнит свои позиции, и вы получите действительно хороших специалистов, ваше присутствие будет только косвенное. Вы станете просто контролировать работу и получите план действий в непредвиденных ситуациях.

Сайты в Интернете. Для начала необходимо получить соответствующие знания. После этого можно создавать сайты и раскручивать их. Достаточно изучить тонкости вопроса или посетить специализированные курсы.

Авторские отчисления. Этот пункт касается тех, кто пишет книги, песни. Как говорится – один раз придется напрячься, а после постоянно доход получать.

Как видите, существует большое количество источников пассивного и активного дохода, среди которых точно находится и ваш. Главное – определиться, какой источник подойдет для вашего случая.



