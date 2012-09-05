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Исследование номерной панели кузова
2 Июля 2018
Теги: авто

Необходимо знать, что на автофирмах весь номер наносят единым штампом и цифры находятся на одной прямой. Если они не на одном уровне, а "скачут", - это явный признак, что номер перебит. Если возникают сомнения в подлинности номеров, достаточно посмотреть на идентификационные номера аналогичной иномарки.

При исследовании номерной панели кузова, вваренной вместо родной можно заметить, что цвет новой панели отличается от цвета всего автомобиля а если автомобиль перекрашен, следует обратить внимание на наличие слоев старой краски. Даже при полной разборке автомобиля перед покраской в труднодоступных местах остаются следы старой краски автомобиля.

При замене номера кузова путем вваривания как целиком панели, так и ее фрагментов на внутренней стороне детали остаются следы сварки в виде швов, наплывов, подтеков и т. д. Угонщики, как правило, не меняют боковые стекла автомобиля, а на них имеется год выпуска, который может не совпасть с годом, указанным в техпаспорте.

На специальных площадках МВД, куда поступают автомобили с сомнительным прошлым, можно встретить самые разнообразные криминальные автомобили. В основном это автомобили из Европы. На них спилены и перебиты номера двигателей. На некоторых авто мастерски вварены номера кузовов с других автомобилей, а то и полностью переварен кузов. Встречаются номера кузовов и двигателей с цифрами или буквами, где отдельные фрагменты аккуратно зашпаклеваны, а затем добиты. Например, что™ "омолодить" иномарку, достаточно букву Р исправить на К, Б или Н.

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тут были комменты. RIP!






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