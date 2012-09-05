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Испытания тормозных обшивок
9 Августа 2017
Теги: авто

В течение ряда лет бюро стандартов США производило испытания тормозных обшивок, результаты которых были опубликованы в 1922 и 1927 гг. Для определения коэффициента трения тормозных накладок в различных условиях была создана специальная установка. Установка состоит из тормозного барабана на валу, вращающемся в установленных на кронштейнах подшипниках качения, двух уравновешенных рычагов, имеющих опору в крестовине, покачивающейся относительно оси барабана, и двух шарнирно сочленённых с ними тормозных колодок с прикреплёнными испытуемыми обшивками. Свободные концы рычагов соединены системой рычагов с манометром, тормозные колодки могут быть прижаты к барабану через эту систему при помощи гайки. Качающаяся крестовина имеет коромысло, используемое для измерения давления. Давление обшивки на барабан отсчитывается по манометру, сила трения между обшивкой и барабаном определяется по усилию, с которым коромысло крестовины давит на свою опору. Частное от деления силы трения на усилие прижатия даёт коэффициент трения.

Коэффициент трения зависит от температуры, удельного давления и состояния поверхности барабана. На него также оказывают влияние влага или смазка, попавшие на барабан или обшивки. На практике наибольшее влияние на коэффициент трения обычно оказывает температура. Если колодки прижаты к барабану с постоянным усилием, температура возрастает и коэффициент трения изменяется. Это в свою очередь изменяет поглощаемую мощность и снова влечёт за собой изменение температуры. Различные обшивки лучше всего сравнивать при постоянной тормозной мощности. Современные установки для испытания тормозных обшивок снабжаются автоматическими приспособлениями, увеличивающими давление при уменьшении коэффициента трения, и наоборот, так что поглощаемая мощность остаётся постоянной.

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тут были комменты. RIP!






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