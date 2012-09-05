В прошлом испытания для определения предела усталости материалов производились главным образом над образцами; в настоящее время им подвергаются также детали, испытывающие кручение при работе, так как считают это испытание более ценным, чем исследование образцов небольшого размера.

Испытательный стенд приводится в действие гидравлическим механизмом, цнлиндр которого имеет диаметр 76 мм, длину хода поршня 610 мм. Поршень присоединяется через шатун и соединительную штангу к рычагу, связанному со шлифованным концом полуоси. Противоположный конец полуоси (с фланцем) жёстко зажимается в стенде в специальном приспособлении.

Величину прилагаемого крутящего момента можно регулировать, меняя нагрузку или длину хода. Чтобы создать напряжение 4200 кг!см2 в поверхностном слое вала, имеющего диаметр 44,5 мм и длину 1030 мм, последний должен быть закручен примерно на 13°. В процессе испытания полуось закручивается на этот угол попеременно то в одну, то в другую сторону от ненагружённого состояния с частотой 30 раз в минуту до разрушения.