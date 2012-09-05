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Испытания на надежность
1 Апреля 2020
Теги: авто

В этом разделе дается полное и точное определение рассматриваемых испытаний на надежность, перечисляются все подлежащие определению или контролю показатели надежности испытуемого изделия, а также указываются требования к достоверности результатов испытаний. При необходимости здесь же указываются задаваемые ограничения, например, число испытуемых образцов, длительность и объем испытаний и т. п.

Основные функциональные параметры испытуемого изделия. В данном разделе перечисляются все функции изделия на борту автомобиля с указанием областей допустимых значений каждого из функциональных параметров, выход за пределы хотя бы одного из которых означает переход изделия в неработоспособное состояние (отказ). Задается также критерий (совокупность признаков) отказа, а при испытаниях на долговечность указывается критерий предельного состояния изделия.

Условия функционирования изделия на борту автомобиля. Заданные показатели надежности всегда относят к определенному комплексу внешних условий и режимов функционирования изделия. Для изделий АЭ к числу важнейших из них относятся условия окружающей среды, вибрационные нагрузки, напряжения питания, а также частота рабочих циклов, частота включения. При изменении комплекса перечисленных условий значения показателей надежности будут существенно изменяться.

Сложность задания комплекса условий функционирования изделий АЭ связана с тем, что параметры этих условий, как правило, являются случайными функциями времени, а значения параметров в произвольный момент времени являются случайными величинами, вполне достаточными характеристиками которых являются только их функции распределения (или характеристические функции). Поэтому строгий подход к определению надежности изделий АЭ требует, чтобы параметры условий их функционирования задавались бы именно их функциями распределения, но никак не средними или граничными (минимальными) значениями, что, к сожалению, практикуется наиболее часто. Для параметров климатических условий (температуры и влажности окружающего воздуха) такие функции распределения содержатся в научно-технической документации.

 

 


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