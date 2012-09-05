В условиях эксплуатации большое значение имеет помехоустойчивость датчика. Практическое значение для работы датчика имеют помехи трех видов: механические (вибрация, удары, отклонение от горизонтали и т. п.), электрические (колебания напряжения источников электроснабжения, электромагнитные и электростатические поля и т. п.) и, наконец, температурные.

В лабораторных условиях довольно легко имитировать все перечисленные помехи. Влияние механических помех удобно исследовать на вибростенде, температурных - в специальном термостате или климатической камере и т. л. Г7ри определении помехоустойчивости датчиков, имеющих механические элементы, особое внимание следует обратить на резонансные явления, которые могут возникнуть при совпадении частот собственных колебаний систем с частотами вибрации датчика. Для датчиков, реагирующих на давление, резонанс может наступить не только вследствие вибрации системы, но и из-за наличия высокочастотных колебаний давления (например, пульсации давления во впускном трубопроводе).

Пульсация давления во впускном трубопроводе вызывает высокочастотные колебания подвижной системы датчика. Такое явление имеет положительные и отрицательные особенности. К положительным особенностям относят некоторое понижение зоны нечувствительности датчика и снижение гистерезисных явлений во время изменения направления движения элемента, так как трение в системе при непрерывной вибрации несколько уменьшается. Вместе с тем вибрация вызывает более быстрый износ токосъемного элемента и обмотки функционального потенциометра. Кроме того, вибрация приводит к усталостным явлениям в пружине, сильфоне, мембране и других подвижных деталях, имеющих в связи с вибрацией знакопеременную нагрузку.

Особенно нежелательны высокочастотные колебания подвижной системы в пневматическом датчике режима ускорения. Такие колебания наиболее интенсивны на малых скоростных режимах, что приводит, например, на холостом ходу двигателя к ложному кратковременному включению системы, чрезмерному обогащению горючей смеси и, как следствие, к остановке двигателя. Поэтому датчики ускорения должны быть защищены от высокочастотных колебаний и реагировать только на низкочастотные колебания давления во впускном трубопроводе.