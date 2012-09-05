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Испытания аппаратуры впрыска
21 Апреля 2020
Теги: авто

Испытания аппаратуры впрыска начаты на ЗМЗ в 1978 г. на автомобиле «Чайка» ГАЗ-14 и затем на автомобиле «Волга» ГАЗ-24. В процессе испытаний отмечена недостаточная надежность системы в целом и обращено внимание ЦНИТА на необходимость доработки таких узлов АВТЭ, как датчик оборотов контактного типа, датчик открытия дросселя с микропереключателями, форсунок, электробензонасоса, дроссельного патрубка и др.

В 1984 г. проведена модернизация АВТЭ, при этом исключен датчик оборотов, применен датчик открытия дросселя потенциометрического типа, введено уплотнение форсунки, герметизирован усилитель и т.д.

По результатам проведенных на ЗМЗ работ и с учетом зарубежного опыта по применению впрыска дальнейшая модернизация получила следующие направления:

- применение форсунок с распылом;

- распределенный впрыск в соответствии с фазами газораспределения;

- применение датчика массового расхода воздуха;

- применение комплексного микропроцессорного управления впрыском и зажиганием.

Началась разработка комплексной электронной системы управления впрыском топлива и зажиганием на базе микропроцессора (КМСУД), которая позволила бы оптимизировать законы управления подачей топлива и моментом подачи искры на свечи зажигания.


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