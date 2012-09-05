Контроль герметичности сжатым воздухом с обмыливанием стыков заключается в том, что в полость испытуемого изделия подают сжатый воздух, а проверяемое место смачивают мыльным раствором. Метод широко применяют для контроля герметичности соединений длинных трубопроводов сложной формы.

При испытании на герметичность закрывают открытый фланец технологической заглушкой и, используя переходник с патрубком, подают сжатый воздух под определенным давлением внутрь испытуемого трубопровода. Затем наносят кистью мыльный раствор на проверяемое место и наблюдают за появлением мыльных пузырей. Место негерметичности отмечают карандашом.

Испытание на герметичность методом падения давления. Контроль герметичности сжатым воздухом с определением величины падения давления в полости проверяемого изделия не дает возможности точно выявить место негерметичности, а лишь позволяет дать ответ, насколько негерметично изделие в целом. При этом давление воздуха, время выдержки и значение падения давления задает разработчик изделия и указывает эти параметры в сборочном чертеже.

В испытуемое изделие подают сжатый воздух под давлением, указанным в технических требованиях на сборку, закрывают воздушный входной кран и наблюдают по манометру за падением давления в течение определенного времени, фиксируемого по включенному секундомеру. При необходимости выявления точного места негерметичности испытания проводят другими методами.

Контроль герметичности течеискателем — самый совершенный метод проверки на полную герметичность. Существует несколько вариантов использования течеискателя. Датчик течеискателя реагирует на! пробное вещество, проходящее между его электродами. Наибольшее распространение получили галоидные течеискатели в сочетании с пробным веществом фреоном.

При проверке герметичности внутрь испытуемого изделия 2 подают по трубке 1 фреон под избыточным давлением р. Затем к предполагаемому месту негерметичности подносят щуп 3 течеискателя, в котором создается разрежение вентилятором 5 с электродвигателем 6. Щуп 3 засасывает в себя воздух и вместе с ним фреон, выходящий наружу через негерметичное место. Воздух вместе с фреоном проходит между платиновыми электродами 4 датчика. При этом датчик течеискателя вырабатывает электрический сигнал. Этот сигнал, снимаемый с датчика, усиливается усилителями 7 и 10 и подается одновременно на указатель 8 и динамик 9 для звуковой сигнализации. Таким образом, оператор видит величину утечки фреона по указателю, слышит, что изделие негерметично в месте нахождения в данный момент щупа течеискателя.