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Использование заведомо подложного документа
8 Ноября 2018
Теги: авто

Хотим подчеркнуть, что можно иметь тысячу заключений экспертов о том, что тот или иной документ подделан. Но часто практически невозможно доказать, кто, когда, где его подделал. Это не отпечатки пальцев, которые легко идентифицировать. Исключение составляют малообразованные люди, которые САМИ СВОИМ почерком вписывают СВОЮ или чужую фамилию в документ со СВОЕЙ фотографией. Тут уже графологи точно определят: «Вы, батенька, писали».

Таких случаев, однако, единицы. Разберем наиболее типичные. Дворник решил поработать врачом, начитавшись у себя в дворницкой книг о лечебных снадобьях. Он купил поддельный диплом врача, а заодно трудовую книжку, где ему переправили всю биографию: записи «истопник» и «дворник» заменили на «санитар» и «врач».

Допустим, ему не повезло. Попался. Если даст показания, что сам все изготовил, ему вменят или 1-ю или 2-ю часть статью 196 (в зависимости от того, сколько наберется поддельных документов). А если скажет: «Я неделю назад в пивной на углу одному небритому алкашу отдал деньги и написал на клочке бумаги свои данные, а на днях в той же пивной все это хозяйство оптом забрал», получит часть 3-ю ст. 196 — использование заведомо ложного документа. Ему объяснят: «Ты, дружок, в мединституте не учился, врачом не работал и эту сторону своей биографии прекрасно знаешь. Между тем документы липовые в больницу подсунул при устройстве на работу. То есть документы эти ты использовал, как заведомо подложные».


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тут были комменты. RIP!






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