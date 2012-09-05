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Исполняет «Hi-tech»
17 Мая 2017
Теги: авто

Вслед за победным шествием своего флагмана со стороны Магба предпринимается вторая атака по завоеванию рынка. И главным оружием в борьбе с конкурентами будет служить отныне — с европейской пропиской.

Помните недавний рекламный слоган компании «Mazda»? «Ok, it’s а Mazda» — этот стикер до сих пор украшает каждую третью иномарку родом из Японии. Теперешняя политика компании отдает началом шестидесятых, когда студенты радовались появлению двухдверной малолитражки R-360. Не отличаясь особыми техническими или стилевыми изысками, она была недорогой и весьма удобной. И последнее совместное с «Рогб» детище — Mazda — ориентировано на ту же практичную молодежь, чьи жизненные принципы зависят не от папиного настроения, а от собственных идей и желаний, а главное — возможностей. От слогана пришлось отказаться безо всякого давления с партнерской стороны, поскольку японские дети точно описали дух брэнда, которому соответствует и новая «двойка». «Zoom-zoom!» — под эти возгласы игрушечная машинка проходит крутые виражи на соломенном татами.


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